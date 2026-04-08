Policie hledá falešné bankéře, obrali ženu o 800 000 Kč. Jednoho ukázala na videu

Další podvod pod legendou falešného policisty a bankéře ČNB. Tentokrát si podvodníci přišli na bezmála osm set tisíc korun.
Pražští kriminalisté pátrají po zatím neznámých pachatelích, kteří vylákali z třiačtyřicetileté ženy téměř 800.000 korun. Podvodníci využili scénář s telefonáty falešného policisty a pracovníka České národní banky (ČNB).
Podobně jako v řadě podobných případů tvrdili, že peníze podvedené ženy jsou v ohrožení a přesvědčili ji, aby jim předala vysoké částky. Podobu jednoho z podezřelých zachytily kamery, informoval na webu mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
S podobnými typy podvodů se policisté setkávají po celé zemi a opakovaně před nimi varují, stále ale řeší nové případy.
Ženu v polovině února kontaktoval neznámý muž, který se telefonicky představil jako policista a sdělil jí, že si na ni na základě plné moci chce někdo vzít úvěr ve výši 800.000 korun. Poté jí dával pokyny, jak tomu zamezit. Během hovoru se komunikace přesměrovala na aplikaci WhatsApp, kde se s poškozenou spojil další podvodník, tentokrát údajný bankéř. Ten ženu navedl k tomu, aby si zažádala o úvěr sama, peníze vybrala a předala je dalšímu pracovníkovi ČNB, který si je vyzvedne přímo před bankou.
Žena tak učinila a první část, skoro 250 000 korun, předala muži v Tylově pasáži a druhou část, bezmála půl milionu korun, odevzdala dalšímu falešnému bankéři ve Vodičkově ulici. Poté zjistila, že se stala obětí podvodu.
Kamerové záznamy zachytily jednoho z mužů, který si přišel pro peníze. "Jelikož se ho policistům do současné chvíle nepodařilo ztotožnit, žádají o pomoc. Pokud muže na kameře poznáváte nebo víte, kde se pohybuje, volejte prosím linku 158," uvedl Hrdina.
Hledaní muži jsou podezřelí z podvodu, za což jim hrozí až pětiletý trest vězení.