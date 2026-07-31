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Domácí

Policie hledá bubeníka kladenské kapely. Naposledy ho minulý týden viděla matka

ČTK

Kladenští kriminalisté pátrají po devětatřicetiletém Martinu Kučerovi. Naposledy ho minulý týden v úterý večer viděla jeho matka, na svém mobilním telefonu je nedostupný. Může se ukrývat kvůli finančním potížím. Muže hledá rodina i kolegové z hudební kapely Sklad Na Rock, kde působí jako bubeník, informovala v pátek na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.

Muž měří asi 180 centimetrů, má střední postavu, modré oči a nosí dioptrické brýle. Má krátké hnědé vlasy, na temeni pleš, má plnovous. Snímek je ilustrační.
Muž měří asi 180 centimetrů, má střední postavu, modré oči a nosí dioptrické brýle. Má krátké hnědé vlasy, na temeni pleš, má plnovous. Snímek je ilustrační.Foto: Shutterstock – Shutterstock / Jan Zabrodsky
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„Šetřením kriminalisté zjistili, že pohřešovaný má finanční potíže a je možné, že se někam ukryl z tohoto důvodu. Mobilní telefon má stále vypnutý, prakticky ze dne na den přerušil se všemi veškerou komunikaci,“ uvedla mluvčí.

Oblíbeným místem pohřešovaného je Máchovo jezero na Českolipsku, dodala mluvčí.

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Muž měří asi 180 centimetrů, má střední postavu, modré oči a nosí dioptrické brýle. Má krátké hnědé vlasy, na temeni pleš, má plnovous. Co mohl mít na sobě, není podle policie známo.

Policie přijme veškeré informace o hledaném na lince 158.

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