Policie hledá bubeníka kladenské kapely. Naposledy ho minulý týden viděla matka

Kladenští kriminalisté pátrají po devětatřicetiletém Martinu Kučerovi. Naposledy ho minulý týden v úterý večer viděla jeho matka, na svém mobilním telefonu je nedostupný. Může se ukrývat kvůli finančním potížím. Muže hledá rodina i kolegové z hudební kapely Sklad Na Rock, kde působí jako bubeník, informovala v pátek na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.
„Šetřením kriminalisté zjistili, že pohřešovaný má finanční potíže a je možné, že se někam ukryl z tohoto důvodu. Mobilní telefon má stále vypnutý, prakticky ze dne na den přerušil se všemi veškerou komunikaci,“ uvedla mluvčí.
Oblíbeným místem pohřešovaného je Máchovo jezero na Českolipsku, dodala mluvčí.
Muž měří asi 180 centimetrů, má střední postavu, modré oči a nosí dioptrické brýle. Má krátké hnědé vlasy, na temeni pleš, má plnovous. Co mohl mít na sobě, není podle policie známo.
Policie přijme veškeré informace o hledaném na lince 158.
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