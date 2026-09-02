Policie exhumuje ostatky Jana Masaryka, zkoumá okolnosti jeho smrti v roce 1948

Policejní odborníci ve středu exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce, odpověděl na dotaz mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
Syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka takto zemřel necelý měsíc po komunistickém převratu v únoru 1948. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu, policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) ale prověřuje možnou vraždu.
„Dnes na lánském hřbitově provádíme úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním úmrtí Jana Masaryka v roce 1948, které spočívají v exhumaci jeho ostatků a jejich zkoumaní za využití nejmodernějších kriminalistických metod,“ uvedl Vinčálek.
Cílem je podle něj mimo jiné vyvrátit různé spekulace, které jsou s tímto případem spojené. „Věříme, že nás dnešní úkony přiblíží k objasnění okolností vedoucích ke smrti Jana Masaryka,“ dodal.
Starosta Lán Ernest Kosár (nestr.) potvrdil, že předal klíče od hřbitova, ale další podrobnosti o situaci na místě nesdělil. „Já jsem vázán mlčenlivostí,“ uvedl.
Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala v pondělí uvedl, že prověřování úmrtí Jana Masaryka pokračuje zkoumáním dalších nových poznatků a indicií. „Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, potvrzení či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění skutkového stavu věci,“ sdělil Cimbala.
Připomněl, že prověřování se znovu otevíralo už několikrát, ať už na základě poznatků badatelů, nových listinných důkazů či znaleckého zkoumání.
Ředitel ÚDV Dalimil Sypták loni řekl, že případ je zajímavý jak samotnou osobou Masaryka, tak i okruhem potenciálních pachatelů, kteří ho mohli zavraždit. K dalšímu postupu naznačil, že by vyšetřovatelé mimo jiné zkoumali, jestli na těle nebo ošacení nezůstaly známky trestného činu. Loni ÚDV také obdržel překlady listin z diplomatických archivů Francie, USA a Velké Británie.
Mohlo by vás také zajímat: Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) k výběru prezidentského kandidáta
Lavrov si znovu stěžuje na Západ. NATO podle něj chce otevřít „novou frontu“
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se vyjádřil k vývoji v arktické oblasti a na ruském Dálném severu. Podle něj v regionu roste riziko konfrontace, které může mít „katastrofální následky“. Za podněcovatele tohoto napětí označuje západní země, a hlavně Severoatlantickou alianci, která na oblast klade zvýšený důraz především poté, co Rusko spustilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
V Augsburgu u nádraží vybuchl neznámý předmět, několik lidí bylo zraněno
Dva lidé ve středu brzy ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět. Nádraží, kde byl dosud omezený provoz, je nyní kvůli nálezu zcela uzavřené, napsala agentura DPA.
ŽIVĚ Po měsíci klidu se boje znovu rozhořely. Americké útoky si vyžádaly více než 10 obětí
Při poslední úterní vlně amerických útoků na Írán zemřelo 11 lidí, informovala dnes ráno agentura IRNA. Írán v noci na středu pokračoval v odvetných útocích na americké základny v arabském regionu. Írán ve středu v odvetných útocích zasáhl Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko a Irák. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděsu, poškodilo infrastrukturu přístavního města
Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodily infrastrukturu a obytné budovy a zranily osm lidí, uvedl ve středu podle agentury Reuters náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Mezi poškozenými objekty ve městě, které je zároveň největším ukrajinským námořním přístavem, byly podle něj i 24patrový bytový dům a řada automobilů.
Slivovice nalačno nepomůže. Přední infektolog boří mýty o infekcích, očkování i antibiotikách
Děsíme se exotických nákaz, ale proti klíšťatům, v nichž držíme evropský rekord, se neočkujeme. A na dovolené spoléháme na panáka slivovice, který má v žaludku vypálit všechny bakterie. Přednosta motolské infekční kliniky Milan Trojánek ale boří zažité mýty. Vysvětluje, proč ranní pálenka trávení spíš ublíží, jak selhávají nejsilnější antibiotika a proč černý kašel čeká téměř každého z nás.