Bodl běžkyni u rybníka do zad. Policie už podezřelého dopadla, jde o pokus o vraždu

Policie zadržela podezřelého v případu pobodání ženy u Boleveckého rybníka v Plzni. Uvedla to v neděli večer na síti X. Událost se stala v sobotu kolem jedné hodiny odpoledne u Velkého Boleveckého rybníka. Žena byla se zraněním v oblasti zad převezena do nemocnice.
Původně kriminalisté případ prověřovali pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, nyní oznámili, že případ překvalifikovali na vraždu ve stadiu pokusu.
„Se zadrženým budou nyní krajští kriminalisté, kteří případ překvalifikovali na vraždu ve stadiu pokusu, provádět procesní úkony. Více informací tedy poskytneme, jakmile to bude s ohledem na trestní řízení možné,“ sdělila v neděli večer policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Útok se odehrál v sobotu, kdy se devětatřicetiletá žena běhat okolo rybníka. Tam byla bez zjevného důvodu napadena neznámým mužem.
„Ten jí nožem způsobil bodnou ránu v oblasti zad. Na místo přivolaní policisté ženě poskytli první pomoc a poté jí předali do péče zdravotníků. Se zraněním byla převezena do nemocnice,“ uvedla mluvčí. Po pachateli, který z místa činu ujel na jízdním kole, pak v sobotu v terénu bezvýsledně pátraly desítky policistů.
„Díky precizní operativní činnosti se ale dnes kriminalistům podařilo dotyčného vytipovat, což vedlo až k jeho omezení na osobní svobodě,“ sdělila večer policie. Zároveň poděkovala veřejnosti a médiím za spolupráci.
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