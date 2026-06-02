Policie chce obžalovat dva lidi kvůli tragédii v Mostě. Požár měl sedm obětí

Policie navrhla obžalovat dva lidí v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl sedm obětí. Informoval o tom v úterý krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce.
Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, uvedl mluvčí. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, hrozí obviněným trest odnětí svobody do deseti let.
Při požáru v noci na 12. ledna 2025 zemřelo šest lidí. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze hospitalizovala šest pacientů se závažnými popáleninami. Jedna žena zranění v noci na 15. ledna podlehla.
Hasiči po tragédii začali s rozsáhlými kontrolami restaurací. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček počátkem května řekl, že dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující.
V Ústeckém kraji jich hasiči provedli za celý rok 227, za nedodržování podmínek požární bezpečnosti v restauracích uložili pokuty v souhrnné výši přes milion korun. Nejčastějšími zjištěnými závadami byly chybějící označení uzávěrů médií (voda, elektřina, plyn), chybějící označení únikového východu, chybějící označení směru úniku a nezajištěná volná průchodnost únikových cest. Celková výše pokut uložených v souvislosti s nedodržováním podmínek požární bezpečnosti v restauracích loni přesáhla milion korun.
Restaurace kontrolovali také úředníci stavebního a živnostenského odboru. Stavební úřad v Mostě uložil pokutu 20 tisíc korun za černou stavbu, zahrádka před restaurací U Kojota nebyla zkolaudovaná. Zásadním porušením bylo umístění topidel do nezkolaudované terasy, uvedla už dříve policie. Bylo to i v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob propan-butanu v restauraci, uvedla policie.
Samotná restaurace U Kojota platnou kolaudaci měla. Město Most rozdělilo pozůstalým po obětech tragického požáru v restauraci a lidem, kteří se zranili, dva miliony korun. Žádost o příspěvek ze sbírky podalo 26 lidí.
