Policie chce obžalovat dva lidi kvůli tragédii v Mostě. Požár měl sedm obětí

ČTK

Policie navrhla obžalovat dva lidí v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl sedm obětí. Informoval o tom v úterý krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce.

Vyhořelá restaurace U Kojota v Mostě, 12. ledna 2025. Policejní vyšetřování po požáru s 7 oběťmi. Foto: Ondřej Bičiště / MFDNES + LN / Profimedia
Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, uvedl mluvčí. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, hrozí obviněným trest odnětí svobody do deseti let.

Při požáru v noci na 12. ledna 2025 zemřelo šest lidí. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze hospitalizovala šest pacientů se závažnými popáleninami. Jedna žena zranění v noci na 15. ledna podlehla.

Hasiči po tragédii začali s rozsáhlými kontrolami restaurací. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček počátkem května řekl, že dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující.

V Ústeckém kraji jich hasiči provedli za celý rok 227, za nedodržování podmínek požární bezpečnosti v restauracích uložili pokuty v souhrnné výši přes milion korun. Nejčastějšími zjištěnými závadami byly chybějící označení uzávěrů médií (voda, elektřina, plyn), chybějící označení únikového východu, chybějící označení směru úniku a nezajištěná volná průchodnost únikových cest. Celková výše pokut uložených v souvislosti s nedodržováním podmínek požární bezpečnosti v restauracích loni přesáhla milion korun.

Restaurace kontrolovali také úředníci stavebního a živnostenského odboru. Stavební úřad v Mostě uložil pokutu 20 tisíc korun za černou stavbu, zahrádka před restaurací U Kojota nebyla zkolaudovaná. Zásadním porušením bylo umístění topidel do nezkolaudované terasy, uvedla už dříve policie. Bylo to i v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob propan-butanu v restauraci, uvedla policie.

Samotná restaurace U Kojota platnou kolaudaci měla. Město Most rozdělilo pozůstalým po obětech tragického požáru v restauraci a lidem, kteří se zranili, dva miliony korun. Žádost o příspěvek ze sbírky podalo 26 lidí.

Zásah hasičů při požáru elektrické koloběžky. | Video: Hasičský záchranný sbor České republiky
Nejnovější
ŽIVĚ Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním. Trump o tom údajně nebyl informován

Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje „na všech frontách“, včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.

Po Vystrčilovi narazil i Babišův poslanec. Šéf mu zatrhl vládní speciál

Měli sbaleno, program nalinkovaný a vládní speciál schválený. Nakonec ale nikam neodletěli. Poté, co Andrej Babiš (ANO) odmítl poskytnout vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), dopadl stejný metr i na jeho vlastní poslance. Premiér zatrhl speciál pro delegaci vedenou místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), která mířila do Izraele.

Trumpovo gesto: jaderné zbraně u více spojenců z NATO. Zájemci se už hlásí

Spojené státy uvažují o rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských zemích, které jsou v NATO, napsal v úterý list Financial Times (FT). Cílem je ujistit spojence, že omezení americké konvenční vojenské podpory neoslabí bezpečnostní záruky. Zájem o rozmístění amerických jaderných zbraní už projevily Polsko a některé pobaltské země.

