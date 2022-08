Na mítinky už raději v uniformách a bez Babišovy kšiltovky, žádá policejní prezident

V noci na pátek zemřela v Praze sestra spisovatele Arnošta Lustiga Hana Hnátová, která stejně jako její o dva roky mladší bratr přežila holokaust. Bylo jí 98 let, informovala o tom její rodina.

Hana Hnátová se narodila 20. června 1924 v Praze v židovské rodině Lustigových. Podle projektu Paměť národa byla v listopadu roku 1942 společně se svým bratrem, matkou a sestřenicí Věrou, která žila s rodinou Lustigových, deportována do ghetta v Terezíně. Otec přijel kvůli pracovnímu nasazení na veřejně prospěšné práce o několik měsíců později.

Do Osvětimi byli nejprve v září 1944 převezeni otec a bratr, otec tam zahynul. Hana Hnátová se v říjnu 1944 dobrovolně přihlásila do transportu do Osvětimi s matkou a sestřenicí Věrou. Po kratší době v Osvětimi byly vybrány na práci do pracovního tábora Freiberg, pobočného tábora Flossenbürgu, kde pracovaly v továrně na letadla. V dubnu 1944 při evakuaci tábora odjely do Mauthausenu, kde se začátkem května 1945 dočkaly osvobození americkou armádou.