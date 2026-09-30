Policie a ministerstvo obrany používají software s vazbami na Rusko

Česká policie, celníci i ministerstvo obrany používají software společnosti Oxygen Forensics, která podle amerických úřadů zatajovala ruské vlastníky i vývoj produktu v Rusku. Ve středu o tom informoval Deník N. Policejní prezidium po zjištěních nařídilo, aby systém nikdo neaktualizoval.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na dotaz ČTK uvedl, že informace týkající se možných hrozeb, včetně těch souvisejících s dodavatelskými řetězci, průběžně vyhodnocuje. Konkrétnější nebyl.
"Obecně platí, že podobné případy potvrzují význam bezpečnosti dodavatelského řetězce. Při posuzování rizik je důležité hodnotit nejen funkčnost konkrétního softwaru, ale také kdo a v jakém prostředí jej vyvíjí, spravuje a jaké má vazby," sdělil ČTK mluvčí NÚKIB Jakub Neščivera.
Software společnosti Oxygen Forensics využívají bezpečnostní složky v Evropě, díky němu se podle Deníku N mohou dostat k datům z mobilních telefonů nebo počítačů. Ačkoliv se Oxygen Forensics tváří jako čistě americká technologická společnost sídlící ve Virginii, podle vyšetřování úřadů v USA má přímé vazby na Rusko.
Firmu totiž vlastní pět Rusů přes mateřskou firmu sídlící na Kypru. Skutečné vlastníky i to, že software vzniká právě v Rusku, společnost skrývala, napsal server. Podle něj právě kvůli snaze skrýt skutečný původ firmy a jejích produktů Američané manažery Oxygen Forensics na konci minulého týdne zadrželi.
Mezi zákazníky spřízněné ruské firmy MKO mohla patřit i Federální bezpečnostní služba (FSB), tedy ruská kontrarozvědka. "Vývojáři, kteří daný software vytvářeli, pracovali v Rusku, a společnost MKO jej na ruském trhu prodávala pod různými názvy zákazníkům, mezi něž údajně patřily ruská FSB, ruský vyšetřovací výbor a ruské ministerstvo vnitra," napsali američtí vyšetřovatelé ve zveřejněných dokumentech.
"Informace o krocích učiněných ve vztahu ke společnosti Oxygen Forensics ze strany úřadů USA jsme zaznamenali. V této souvislosti jsme také přijali nezbytná předběžná opatření, která s ohledem na způsob využívání produktů této společnosti nebudeme nikterak specifikovat. V tuto chvíli čekáme na oficiální informace z americké strany, na základě kterých rozhodneme o dalším postupu," napsal Deníku N mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
Podle serveru vedení policie oznámilo všem podřízeným složkám, aby systém neaktualizovaly a počkaly na další informace z USA.
Německo schválilo reformu pojištění péče. Bezdětní si připlatí
Německá vláda ve středu přijala reformu pojištění dlouhodobé péče. Vládní strany, konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), se o její konečné podobě přely do poslední chvíle. Nebylo tak jasné, zda se nakonec na programu dnešního zasedání objeví. Návrh, který ještě musejí schválit poslanci, mimo jiné stanoví, že od 1. ledna vzrostou bezdětným příspěvky na pojištění.
ŽIVĚ Ruské hybridní útoky proti zemím NATO neoslabí jejich podporu Ukrajině, prohlásil šéf NATO
Ruské hybridní útoky proti zemím NATO neoslabí jejich podporu Ukrajině. Podle agentury AFP to v úterý řekl generální tajemník aliance Mark Rutte, který zároveň vyzval k zachování klidu tváří v tvář nárůstu těchto útoků. Šéf Severoatlantické aliance také ocenil prohlášení Estonska, které obvinilo ruské tajné služby ze srpnového žhářského útoku na tamní zbrojní firmu, což Moskva popřela.
Soud na Slovensku vyměřil trest 25 let vězení za loňský tragický útok na škole
Soud prvního stupně ve středu na Slovensku vyměřil trest vězení v trvání 25 let mladíkovi, jehož uznal vinným z útoku nožem na gymnáziu na východě země, po kterém loni v lednu zemřeli dva lidé. Vůči rozsudku, který Specializovaný trestní soud oznámil jen den po jiné podobné tragédii na Slovensku, se lze odvolat. Žalobce ve své závěrečné řeči navrhoval uložit mladíkovi doživotí.
Pilot se pokusil havarovat s letadlem, cestující a posádka ho přemohli
Letoun společnosti Flydubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdskoarabském Tabúku poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle výpovědí svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. Všichni cestující jsou podle serveru Times of Israel (ToI) v pořádku.