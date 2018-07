Policie a celníci zasahují kvůli zabíjení tygrů. Kosti šelem se měly prodávat v pražské tržnici Sapa

Kauza se má týkat údajného zabíjení tygrů ve středočeském Zooparku Bašť a následného zpracovávání tygřích produktů ve vietnamské komunitě.

Praha - Celníci a policisté v pondělí zasahují v Praze, ve středních a v severních Čechách kvůli podezření z neoprávněného nakládání s chráněnými zvířaty. Informaci potvrdila mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

"Můžeme sdělit, že probíhá realizace trestního spisu a s tím související úkony trestního řízení pro důvodné podezření z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, což vlastně znamená porušení mezinárodní úmluvy CITES," řekla Prudičová.

Doplnila, že na akci se podílí vedle celníků a policie také Česká inspekce životního prostředí. "V současné době samozřejmě nemůžeme sdělit bližší informace, protože probíhá vyšetřování," upozornila.

Účast inspekce u zásahu dosvědčila vedoucí jejího oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES Pavla Říhová. "Jsem ve středních Čechách, ale nemůžu potvrdit, kde," řekla. Inspekce podle ní doufá v to, že případ bude mít velikou dohru. Do konce týdne se podle ní k věci uskuteční tisková konference, do té doby inspekce také nemůže o případu podrobněji informovat.

Podle serveru Lidovky.cz, který na razii upozornil, se zásah odehrává v Zooparku Bašť u Prahy, který provozuje Ludvík Berousek. Server také napsal, že policisté zasahují i v areálu vietnamské tržnice Sapa v pražské Libuši. Do nelegálního prodeje speciálně upravených pokrmů z tygřích kostí totiž byli údajně zapojeni i zástupci vietnamské komunity.