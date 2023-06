Policejní prezident vyhodil důstojníka, který zpronevěřil peníze z elitní jednotky

Někdejší důstojník pražské pořádkové jednotky u sboru končí. Bývalý policejní prezident Jan Švejdar ho propustil kvůli zpronevěře. Elitní policista jako předseda odborové organizace vybíral členské příspěvky od kolegů, nechával si je ale pro sebe. Vyhazovu se bránil a prezidentovo rozhodnutí se snažil zvrátit u soudu. Jak zjistilo Aktuálně.cz, Nejvyšší správní soud jeho žalobu definitivně zamítl.

Odsouzený expolicista Pavel Štěpán sloužil u speciální pořádkové jednotky šest let (ilustrační foto). | Foto: Jakub Plíhal

Tlumí násilné incidenty v hlavním městě, zasahuje při akcích extremistů, rizikových fotbalových utkáních či pouličních nepokojích. Pražská speciální pořádková jednotka představuje elitní útvar. Pavel Štěpán do ní vstoupil v roce 2013 a zůstal v ní šest let jako odborník na balistiku.

Za pár dní skončí Štěpánovi podmíněný trest. Městský soud v Praze ho loni v březnu uznal vinným ze zpronevěry. Důstojník si pro sebe nechal 67 tisíc korun vybraných od kolegů z jednotky, kteří byli členy její odborové organizace. Štěpán měl výběr na starosti, peníze měl posílat na účet odborářské centrály.

Kvůli této kauze ho na podzim 2019 někdejší policejní prezident Jan Švejdar propustil. Štěpánovo jednání bylo v hrubém rozporu s tím, jak se má policista chovat. Kvůli vyhazovu podal žalobu, Městský soud v Praze ji však zamítl. Štěpán se proti verdiktu bránil u Nejvyššího správního soudu, ten však dal minulý týden na původní rozsudek razítko.

Nelze dospět k jinému závěru

"S prostředky, které mu byly svěřeny, naložil v rozporu s jejich účelem. Současně je dobrovolně nevydal. Při posuzování naplnění znaků zpronevěry správní orgán ani městský soud nemohly dospět k jinému závěru, než že tyto podmínky byly splněny," zní hlavní pasáž verdiktu Nejvyššího správního soudu, který redakce získala.

Štěpán stavěl svou obranu na několika argumentech. Poukázal na to, že ho Švejdar propustil ve chvíli, kdy ještě nebyl pravomocně odsouzený. V dané chvíli byl "jen" vyšetřovaný. Tehdejší policejní prezident pro své rozhodnutí nahlížel do Štěpánova trestního spisu, což je podle bývalého policisty nepřípustné. Vyšetřování je neveřejné.

Bývalý policista se ohradil i proti tomu, jak se vedlo řízení o jeho propuštění. Dozvěděl se o něm až ve chvíli, kdy dostal vyhazov. Nemohl se tak prý proti propuštění účinně bránit. Tyto námitky pražský městský soud neuznal. Štěpán se proto obrátil na nadřízenou instanci.

Vyhazov nebyl předčasný

"Soud není povinen vypořádat každou dílčí námitku, pokud vystaví vlastní ucelený argumentační systém. Městský soud důsledně reagoval na namítané skutečnosti, z jeho závěru je znát, jakým způsobem a z jakých důvodů rozhodl," zastal se nižší instance senát Davida Hipšra.

Podle Nejvyššího správního soudu měl Švejdar jako nejvyšší představený policie právo se v nezbytné míře seznámit s podstatou skutku, kterého se Štěpán dopustil. Jinak by nemohl naplnit svoji zákonnou personální pravomoc. Podle předpisů lze navíc řízení o propuštění zahájit tím, že se policista vyhodí.

Senát soudce Hipšra odmítl i poslední Štěpánův argument, podle kterého byl vyhazov předčasný, protože byl důstojník jen vyšetřovaný. Policejní prezident při rozhodování o služebním poměru podřízených ale nemusí čekat na pravomocné završení trestního řízení. Žádný zákon ho v tom neomezuje.

"Pro propuštění z důvodu ohrožení dobré pověsti sboru se podle služebního zákona předpokládá zavrženíhodné jednání, které má znaky trestného činu," připomněl Nejvyšší správní soud. Už v průběhu vyšetřování byly znaky zpronevěry zřejmé. Štěpán peníze nevrátil ani po naléhání odborové centrály, odevzdal je až generální inspekci během vyšetřování.

Peníze si přisvojil

"Až potom, co jste vyhozen, máte možnost se vyjádřit a odvolat se. Je to nesmysl v zákoně. Uvažujeme o podání ústavní stížnosti," reagoval na verdikt Nejvyššího správního soudu Štěpánův advokát Václav Vévoda. Před konstitučním tribunálem už nelze napadnout podstatu věci. Je možné jen poukázat na to, že nižší soudy porušily právo na spravedlivý proces.

Trestní linie Štěpánova příběhu se uzavřela loni v srpnu. Tehdy Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, ani se jím věcně nezabýval. "Pokud obviněný ani po výzvě předsedy Unie bezpečnostních složek nevydal peněžní prostředky přijaté jako členské příspěvky, nelze to interpretovat jinak, než že si je přisvojil," stojí v rozhodnutí o dovolání.

Štěpán sloužil u policie 18 let. Odborovou organizaci Unie bezpečnostních sborů při pražské pořádkové jednotce řídil v letech 2013 až 2018, unie ho však po incidentu s příspěvky vyloučila. "V této burlesce lze použít jedině slova pana premiéra - je to účelovka, je to kampaň," řekl Štěpán už dříve Aktuálně.cz ke kauze s odkazem na tehdejšího předsedu vlády Andreje Babiše (ANO).