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Domácí

Policejní auto v Praze 10 srazilo nezletilou dívku, utrpěla vážná zranění

ČTK
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Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Kutnohorské ulici v Praze 10 chodkyni. Nezletilá dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici. Bližší okolnosti a příčiny nehody policisté vyšetřují. ČTK řekli mluvčí policie a záchranné služby Jan Daněk a Karel Kirs.

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ilustrační fotoFoto: HN – Lukáš Bíba
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Policisté na síti X krátce po nehodě napsali, že podle předběžných informací se na místě střetlo policejní služební auto, které jelo k oznámené události se zapnutými majáky, s chodkyní.

Daněk následně tuto informaci ČTK potvrdil, nehoda se podle něj stala kolem 14:30. Zda to bylo na přechodu pro chodce, s odkazem na vyšetřování neřekl.

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„V péči jsme měli pacientku, která vlivem nehody utrpěla závažná vícečetná poranění. Byla komplexně vyšetřena, imobilizována a napojena na umělou plicní ventilaci a byla letecky přepravena do traumacentra,“ řekl Kirs.

Podle něj u nehody kromě vrtulníku zasahovala i posádka záchranářů, posádka s lékařem a inspektor.

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