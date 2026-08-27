„Poláci nás brzy napadnou.“ Falešný příběh vyděsil Čechy, stopa vede do Ruska

Polsko se chystá zabrat část českého území. Varšava už poslala své požadavky Praze, český velvyslanec před nimi varoval na sítích, zprávu následně přinesl i Český rozhlas a v Třinci už se svolávala demonstrace. Tento fiktivní příběh se začal nedávno masivně šířit na internetu. Za falešnými profily, dokumenty i články podle bezpečnostních expertů mohou být ruské tajné služby.
Na podivuhodný případ upozornily Seznam Zprávy. Na první pohled přitom může celý příběh působit docela věrohodně. Má skutečný základ, navazuje na citlivou historickou otázku a postupně k němu přibývají další „důkazy“. Právě na tom se často podobné dezinformace staví.
O co tedy jde? Na Facebooku se nedávno začal řetězově šířit příběh o tom, že Polsko chce znovu sáhnout na Těšínsko a ukrojit si kus českého území.
Jako důkaz měly sloužit údajné informace o polských územních požadavcích. Profil vystupující pod jménem Adam Sikora pak začal šířit plakáty s hesly jako „Těšínsko je české“ a zvát lidi na demonstraci v Třinci.
Sikora se přitom snažil působit jako místní. Tvrdil například, že v nedaleké Ropici prodává dům, kde strávil velkou část života. „Je v tom ale háček. Podle zjištění serveru totiž Adam Sikora s největší pravděpodobností vůbec neexistuje.
Profil z dílny AI
Stejně tak nemají být skuteční ani mnozí z lidí, kteří se pod jeho příspěvky hádají o polském záboru. A také Sikorův dům existuje pouze v počítači. Facebook u fotografií označil, že byly vytvořeny umělou inteligencí, a jejich pravost zpochybnila také šéfredaktorka místního měsíčníku Zwrot Halina Szczotka.
Přesto údajný Sikora v iniciativě pokračoval a začal svolávat demonstraci na třinecké náměstí Svobody. Pozvánku popisoval jako poklidné setkání místních, v příspěvcích ale zároveň psal o údajném polském pokusu získat české území. Jenže ani samotná demonstrace nebyla dle serveru ve stanovené lhůtě městu nahlášena a záměr akci skutečně realizovat zřejmě nikdy neexistoval.
Falešný velvyslanec i média
A tady teprve se příběh rozplétá a nabírá další obrátky. Celá operace se totiž podle zjištění Seznam Zpráv nejprve rozjela v Polsku. Tam se přes falešné profily začal šířit podvržený dokument, podle něhož mělo Polsko požadovat část českého území.
Jeden z účtů se dokonce vydával za soukromý profil českého velvyslance v Polsku Břetislava Dančáka. Následně vznikla i věrná kopie webu Českého rozhlasu. Jen s drobným rozdílem: místo skutečné domény iRozhlas.cz fungovala stránka na podobně vypadající adrese.
Na falešném webu se objevil text tvrdící mimo jiné, že Češi v dotčených oblastech začali ve velkém prodávat své nemovitosti, protože se bojí polského záboru. Podvržený článek následně posloužil jako další „důkaz“, že se něco skutečně děje.
Útočníci se navíc nabourali i do webu polského regionálního rádia PiK a zveřejnili tam falešnou zprávu, podle níž chce Polsko obsadit zhruba 600 hektarů českého území.
Zpráva se přitom opírala o skutečný základ. A právě v tom je celá operace nejzajímavější.
Skutečný spor, falešný příběh
Česko a Polsko skutečně řeší takzvaný územní dluh. Jde o otázku související s československo-polskou hraniční smlouvou z roku 1958. Následné zaměření hranice ukázalo rozdíl přibližně 368 hektarů ve prospěch tehdejšího Československa.
Obě země se otázkou zabývají už od 90. let. Neznamená to ale, že by Polsko plánovalo jednostranně zabrat české území.
Naopak. Jde o diplomatické jednání o způsobu, jak historickou záležitost vypořádat. Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ostatně o takzvaném územním dluhu jednal s polským protějškem Radosławem Sikorskim už při své únorové návštěvě Varšavy.
Právě tento skutečný spor se nyní stal materiálem pro falešnou kampaň „Polsko chce naše území, česká vláda už dostala dokument, lidé v pohraničí prodávají domy“. Jedna lež má potvrzovat druhou. A za cíl má vyvolat paniku, že se k něčemu schyluje.
„Nenechme se rozeštvat,“ vzkázali Poláci
Polská reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski odmítl, že by Varšava chystala jakýkoli zábor českého území.
„Nenechme se rozeštvat,“ napsal na sociální síti. Zároveň připomněl citlivou historii Těšínska a polský zábor části regionu v roce 1938.
„Vstup do Zaolží byl jedním z nejhloupějších rozhodnutí v dějinách polské zahraniční politiky,“ napsal Sikorski. Připomněl také, že Polsko se za tento krok v roce 2009 prostřednictvím prezidenta Lecha Kaczyńského veřejně omluvilo.
Jeho vzkaz tak mířil přímo proti tomu, na čem celá operace staví: na starých křivdách a obavách, které mohou v pohraničí stále rezonovat.
A ve středu se přidal i polský premiér Donald Tusk. Zvolil přitom výrazně odlehčenější způsob. „Reksio a Krtek to vědí už dávno. Polsko a Česko jsou opravdoví přátelé,“ napsal a přidal obrázek známých českých a polských animovaných postaviček, jak si „plácají“.
Odpovídá to ruským metodám
K celé věci se nakonec vyjádřilo také české ministerstvo zahraničí. Vysvětluje, že kvůli šíření nepravdivých informací chce uvést na pravou míru, co takzvaný územní dluh znamená a jaké řešení obě země hledají.
„Polsko patří mezi nejbližší a nejvýznamnější partnery České republiky,“ uvedl resort na sítích. Česko s Polskem podle něj úzce spolupracuje v oblasti bezpečnosti, energetiky, infrastruktury i rozvoje příhraničních regionů.
Ministerstvo zároveň poděkovalo Sikorskému za jeho iniciativu při hledání řešení. „Právě na takové spolupráci stojí dobré sousedské vztahy mezi našimi zeměmi,“ uvedlo.
Polský úřad NASK uvedl, že způsob jednání odpovídá metodám známým z ruských vlivových operací. Zároveň ale upozornil, že zatím není možné jednoznačně říct, kdo za celou akcí stojí.
Podle důvěryhodných zdrojů Seznam Zpráv s tím, že za operací stojí organizovaná snaha Ruska, pracuje i česká bezpečnostní komunita.
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