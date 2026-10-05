Pokuty za rychlost na tuningovém srazu se vyšplhaly k třem milionům korun

Policisté během víkendového ilegálního srazu tuningových aut v Česku zjistili stovky prohřešků a technických závad. Po celé republice zkontrolovali zhruba 17 000 vozidel a víc než 32 000 lidí. Policie v pondělí o výsledcích kontrol speciálně upravených vozů informovala na webu.
Policisté zjistili celkem 1565 přestupků kvůli nepřiměřené rychlosti a uložili za ně pokuty 2,93 milionu korun. Dalších 749 závad se týkalo technického stavu vozidel.
„Čtyři vozidla byla odeslána ke kontrole technického stavu a všechna byla vyhodnocena jako technicky nezpůsobilá. Ve 14 případech policisté zadrželi osvědčení o registraci vozidla,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Violeta Canoski.
Kontroly odhalily také 51 řidičů pod vlivem alkoholu a 15 řidičů po požití návykových látek. „Celkem policisté zadrželi 73 řidičských průkazů, z toho 27 v souvislosti s překročením rychlosti. Dalších 30 osob přistihli za volantem bez řidičského oprávnění,“ dodala mluvčí.
Policisté zjistili také 107 přestupků při předjíždění, 69 porušení povinnosti dát přednost v jízdě a 149 porušení pravidel jízdy v jízdních pruzích. V 19 případech zadrželi registrační značky nebo použili technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
V Olomouci policisté řešili driftování tuningových vozidel maximální pokutou 10 000 Kč, stejnou pokutu uložili v Brně za použití pyrotechniky. V jednom případě policisté zajistili dron, případ bude řešit Úřad pro civilní letectví.
V pátek večer a v noci na sobotu se účastníci nelegálního srazu pohybovali na různých místech v Praze a středních Čechách, odkud se přesunuli do Brna nebo Olomouce.
Policie kvůli srazu připravila rozsáhlé bezpečnostní opatření, nasadila 650 hlídek na dálnicích, hraničních přechodech a významných příjezdových cestách. Akce se obešla bez větších incidentů a narušení pořádku.
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