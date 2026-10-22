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Domácí

Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit koalice STAN a Spolu

ČTK
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V případě, že v Praze do listopadového zastupitelstva nevznikne koalice STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Prahy sobě, vytvoří koalici STAN a Spolu a pak budou pokračovat v jednáních. V radě nechají volná místa pro třetího partnera. Prozatím počítají s tím, že to bude Praha sobě. Po jednání týmů STAN a Spolu to řekli lídři STAN Petr Hlaváček a Spolu Tomáš Portlík (ODS).

Petr Hlaváček (STAN)
Petr Hlaváček (STAN)Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus
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STAN chce v pražské radě obsadit pět míst, Spolu čtyři místa a dvě místa by připadla Praze sobě. V případě, že trojkoalice nevznikne, budou pak radní v poměru šest pro STAN a pět pro Spolu.

V pondělí se sejdou vyjednávací týmy STAN, Spolu a Prahy sobě. Po této schůzce by politici měli oznámit, jaké gesce připadnou kterému uskupení. Portlík uvedl, že STAN a Spolu už budou v jednáních vystupovat jako jeden tým.

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Hlaváček uvedl, že týmy STAN a Spolu paralelně pracují na vytvoření dvojkoalice pro případ, že by jednání trvala příliš dlouho. Podle Portlíka jsou připraveny tvořit programové prohlášení.

Koalice STAN a Spolu by měla těsnou většinu 34 hlasů, zastupitelstvo má 65 členů. Hlaváček dlouhodobě říká, že by preferoval širší variantu, aby zastupovala větší množství voličů.

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Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty.

Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.

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