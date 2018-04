Pokud ANO neustoupí, navrhneme na sjezdu konec jednání, řekli šéfové ČSSD po schůzce se Zemanem

AKTUALIZOVÁNO před 5 minutami

Vedení ČSSD s prezidentem probíralo sestavování menšinové vlády s ANO, podporované KSČM.

Praha - Předseda ČSSD Jan Hamáček a místopředseda strany Jiří Zimola informovali prezidenta Miloše Zemana o průběhu vyjednávání o vládě s hnutím ANO. Pokud ANO neustoupí ze svých postojů, sobotní sjezd ČSSD může rozhodovat i o neschválení účasti ve vládě. Zeman vzal postoj ČSSD na vědomí. Po setkání s hlavou státu to na Pražském hradě řekli novinářům Hamáček se Zimolou. Postoj Zemana nechtěli sdělovat.

ČSSD s ANO vyjednává o sestavení menšinové koaliční vlády, kterou by podporovali ve sněmovně komunisté. Na většině programových bodech se už vyjednávači shodli, rozpory jsou především v rozdělení ministerských postů. ČSSD se nelíbí to, že by se premiérem stal předseda ANO Andrej Babiš, jehož trestní stíhání jí vadí. Jako ústupek požaduje křeslo ministra financí, nebo vnitra a chce ve vládě pět ministerských míst. ANO nabízí o jedno ministerské křeslo méně. Zároveň hnutí trvá na Babišovi jako premiérovi.

O zbývajících programových rozporech budou vyjednávači obou stran mluvit dnes večer v Lidovém domě. Tématem bude podle Hamáčka otázka daní nebo proplácení nemocenské během prvních tří dnů nemoci. Klíčová schůzka by se měla uskutečnit ve čtvrtek večer, kdy se už vrátí z dovolené Babiš. ANO má na schůzku přijít s konečným návrhem, který následně posoudí v pátek předsednictvo ČSSD a v sobotu stranický sjezd.

"Je docela možné, pokud se nezmění ten status ze strany ANO a pana Babiše, že budeme sjezdu předkládat variantu ukončení jednání. Pan prezident to vzal na vědomí," řekl Zimola. O postoji prezidenta nechtěli představitelé sociální demokracie mluvit. Debatu označili za věcnou, otevřenou a přátelskou. Podle Hamáčka je pro ČSSD neakceptovatelné, pokud by ANO nabídlo jako řešení odklad.

Kormidelníci ČSSD jdou ze schůzky od prezidenta... Nejdůležitější informace od nich: Pokud ANO neudělá ústupky CSSD ve vyjednávání o vlade, je možné, ze tato dvojice navrhne v sobotu sjezdu CSSD ukončení jednání s ANO... pic.twitter.com/Q7Pc42bq0J — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 4, 2018

"Pokud přijdou s dalším odkladem, tak se obávám, že to nebude akceptováno, protože my chceme slyšet, jaké řešení nám nabízejí a pokud nám nabídnou odklad, tak odklad není řešení," řekl. Zopakoval, že za důstojné považuje zisk pěti resortů, které by umožnily ČSSD prosazovat její program.

Hamáček a Zimola se s prezidentem setkali už koncem února, kdy ho informovali, že ČSSD chce s ANO jednat o přímé účasti strany ve vládě. Současně mu tehdy slíbili, že ho budou o situaci pravidelně informovat. Pokud se podle Hamáčka zásadně změní, za Zemanem opět přijdou.