Tajemná pokrevní linie hory Pektu: Svět netuší, kolik má Kim dětí, soukromí vládce KLDR je tabu

před 4 hodinami

Jihokorejská média spekulují o těhotenství sestry vládce KLDR Kim Čong-una. Osobní život vládnoucí dynastie je v Severní Koreji absolutní tabu.

Pchjongjang - V demokratických zemích je pravidlem, že se moc nepředává z otce na syna. Dynastický způsob vládnutí není charakteristický ani pro komunistické režimy.

Jedinou výjimkou v tomto ohledu je "revoluční pokrevní linie hory Pektu". Severokorejští vůdcové, zakladatel KLDR Kim Ir-sen, jeho syn Kim Čong-il a vnuk Kim Čong-un, kontrolují tento totalitní stát nepřetržitě od roku 1948.

V očích svého lidu jsou nadpřirozenými bytostmi. Jejich rodinný život je - na rozdíl od propíraného soukromí západních lídrů - absolutní tabu.

Když jihokorejská média přinesla informaci, že sestra současného vládce KLDR Kim Jo-čong na olympijských hrách v Pchjongčchangu prozradila svým hostitelům, že je těhotná, v její zemi o tom nepadla ani zmínka.

Není se čemu divit. Že je její bratr Kim-Čong-un ženatý, se svět dozvěděl až v roce 2012 s tříletým zpožděním. Nic se pořádně neví o jeho dětech ani ženě Ri Sol-ču. Americká CIA si dlouho nebyla jista ani tím, zda se Kim narodil v roce 1983, či 1984.

"Severokorejští vůdcové jsou představováni jako legendární postavy," řekl britské stanici BBC Andray Abrahamin z Pacifického fóra Střediska pro strategické a mezinárodní studie v havajském Honolulu. "Informace o nich jsou zatajovány nejenom nám, ale i samotným Severokorejcům," doplnil.

Jedno, dvě, nebo tři děti?

Podobně jako v případě bonvivána Kim Čong-ila, který se na veřejnosti se svými intimními průvodkyněmi životem v podstatě vůbec neobjevoval, Kim Čong-unův soukromý život je permanentně zahalen tajemstvím.

Není ani jisté, zda Ri Sol-ču je totožná se zpěvačkou téhož jména, o níž se před sedmi lety spekulovalo jako o matce Kimova dítěte. V roce 2016 se totiž náhle přestala objevovat po jeho boku a pozorovatelé soudili, že je to kvůli pokročilému těhotenství. Narození dítěte nebylo ale severokorejskými zdroji potvrzeno.

Jisté je pouze to, že se mu v roce 2012 narodila dcera Ču-e. Další dítě, patrně holčička, mělo přijít na svět o dva roky dříve. To se svět dozvěděl jen díky americkému basketbalistovi Denisi Rodmanovi, který v roce 2013 navštívil KLDR, pobýval s Kimem na jeho soukromém ostrově a poskytl pak obsáhlý rozhovor deníku The Guardian.

V Jižní Koreji se rovněž proslýchá, že Kim má ještě jedno dítě, rovněž dívku, narozenou v roce 2010. Jeho matkou ovšem Ri Sol-ču podle těchto zdrojů není.

Západní diplomaté pod podmínkou anonymity uvádějí, že Kim má stejně jako otec rád společenské večírky, dobré pití a má slabost pro ženy. Nikdo se o tom ale nemá dovědět.

Čekání na dědice

Nejasnosti kolem potomků severokorejských vládců souvisejí mimo jiné s permanentním bojem o moc a ustavičnými obavami o ztrátu vlivu ve vládnoucí dynastii. Platilo to již za časů Kim Čong-ila.

Kimovým nástupcem se měl původně stát nevlastní bratr současného vládce KLDR Kim Čong-nam, jehož matkou byla první partnerka jeho otce, herečka Song Hye-rim.

Ta ale v roce 1996 upadla v nemilost a o šest let později zemřela v ústraní v Moskvě. Poslední roky svého života pendlovala mezi Ruskem a Francií, kam emigrovala její sestra Song Hje-rang.

Kim Čong-nam byl zbaven následnictví, když se v roce 2001 pokusil s falešným pasem navštívit Disneyland v Tokiu, metropoli úhlavního nepřítele Severní Koreje.

Jeho mladšího nevlastního bratra Kim Čong-čula čekal stejný osud, neboť byl ve srovnání s ambiciózním Kim Čong-unem shledán svým otcem i ústředním výborem Korejské strany práce "málo mužným".

Kim Čong-nam později rovněž odešel ze země do Macaa, ráje gamblerů, převzatého v roce 1999 Čínou. Loni v únoru byl zavražděn nervovým plynem VX na letišti v malajském Kuala Lumpuru. Prsty v tom se vší pravděpodobností měla severokorejská tajná služba.

Za zpěvu vlaštovek

Pětatřicetiletý Kim Čong-un je stále příliš mladý, aby uvažoval o následníkovi. Fakt, že ale zjevně nemá syna, není pro obraz všemocného vůdce a zatím posledního z pokračovatelů vládnoucí dynastie nijak příjemný. Pokrevní linii hory Pektu dokonce Kim nechal zařadit mezi základní principy, na nichž spočívá vláda nad KLDR.

Pod 2774 metrů vysokým vulkánem na hranici s Čínou se podle stranické mytologie narodil "za zpěvu vlaštovek" Kim Čong-il. Ve skutečnosti to ale bylo poblíž Chabarovska v SSSR, kde jeho otec Kim Ir-sen velel praporu sovětské armády.

Pokud Kim nebude mít mužského potomka, čeká stranu vážný problém. Pro jeho mladší sestru Kim Jo-čong totiž následnická linie hory Pektu neplatí.

Pro vnuka Kim Ir-sena však ano. A tím zatím jediným v přímé mužské linii je syn zavražděného Kim Čong-nama, který se jmenuje Kim Han-sol. I ten se však musí obávat o svůj život.

Loni v říjnu zatkla čínská policie v Pekingu dva severokorejské agenty, kteří měli podle všeho za úkol jej odstranit.

