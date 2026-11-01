Pokračujte v prostituci, naznačil ženě finančák. A spočítal jí, kolik dluží

Přes deset let trvající spor o to, zda žena z Olomouce musí své příjmy z prostituce danit, je u konce. Ústavní soud potvrdil, že výdělky z dobrovolně vykonávané prostituce zdanění podléhají. Spor má nicméně pikantní dohru. Finanční úřad, kterému má žena daně zpětně doplatit, poslal ženě dopis - z něj lze usoudit, že úřad počítá s dalším pokračováním této její „ekonomické činnosti“.
Žena po sérii odvolání v roce 2023 zažalovala finanční úřad, který jí po důkladné kontrole dopočítal daň z příjmu za poskytování sexuálních služeb, a to z let 2013 a 2014. Dotyčná nejprve příjmy popírala. Nakonec je přiznala, avšak tvrdila, že nepodléhají zdanění.
Tahanice skončila u Ústavního soudu definitivní prohrou žalobkyně. „S tím rozhodnutím nesouhlasím, ale je konečné. Dvakrát rozhodl Ústavní soud, kdy vlastně odmítl ty naše stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu i Nejvyššího správního soudu,“ řekl deníku Aktuálně.cz advokát ženy Libor Kapalín.
Zpětné zdanění sexu ji má dle výměru finančního úřadu přijít na víc než milion korun, který musí zaplatit. Po prohrané soudní bitvě žena požádala Finanční úřad pro Olomoucký kraj o odložení dodatečně vyměřené daně.
Berňák na odklad kývnul. A v odůvodnění svého souhlasu sepsal hned několik bodů, proč s odložením daňové povinnosti nemá problém.
V rozhodnutí například píše, že „dotyčná spolupracuje a má snahu dlužnou částku zaplatit“ nebo že „správce daně neshledal existenci okolností ohrožující výběr daně“.
Pokračování „ekonomické činnosti“
Zároveň ale napsal, že „na základě skutečností shromážděných ze žádosti i ze spisu daňového subjektu lze předpokládat, že daňový subjekt bude nadále vykonávat ekonomickou činnost“.
Podle informací deníku aktuálně žena jiné příjmy nemá. A tato skutečnost je uvedena i v daňovém spisu. Nabízí se proto otázka, zda tedy stát počítá s tím, že si bude i nadále vydělávat formou dobrovolné prostituce.
„Podle mého názoru je nutno uvedenou formulaci skutečně vykládat tak, že finanční úřad předpokládá pokračování dotyčné ženy ve výkonu prostituce – pokud je mu známo, že žádnou jinou ekonomickou činnost nevykonává a nemá ani jiné příjmy,“ míní advokát Aleš Rozehnal.
Z právního hlediska je nicméně podle Rozehnala nutné odlišovat předpoklad pokračování určité činnosti od jejího schvalování.
Expertka: O nucení k prostituci nejde
Expertka na daně Nikola Žítková říká, že pokud finanční úřad předpokládá, že dotyčná bude nadále vykonávat ekonomickou činnost, neznamená to, že jí ukládá povinnost v této činnosti pokračovat. A odůvodnění tedy podle ní nelze chápat jako nucení k prostituci.
„Podstatné podle mě je, že finanční úřad výslovně uvádí, že vychází ze skutečností shromážděných ze žádosti i z daňového spisu. Je tedy možné, že má o její ekonomické situaci podrobnější informace, než jaké vyplývají ze samotného rozhodnutí,“ poznamenala Žítková.
Doplnila, že část daňového spisu může být nepřístupná i samotnému daňovému subjektu. „Bez znalosti všech podkladů nemůžeme vědět, z čeho konkrétně finanční úřad vycházel,“ poznamenala.
Generální finanční ředitelství odkazuje na zákonem uloženou povinnost zachovávat mlčenlivost, „která správci daně zapovídá poskytovat informace o poměrech konkrétních osob zjištěných při správě daní“. A odkazuje na jednotný metodický pokyn, kdy správce daně smí se zaplacením daně počkat.
„V okamžiku rozhodování o posečkání musí být patrný objektivně zdůvodnitelný závěr správce daně, že není ohroženo vybrání posečkané daně,“ vysvětluje Adam Hegyi z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.
Přes deset let u soudu
Spor se táhne přes deset let. Finanční úřad na sebe dotyčná upozornila tím, že ukládala vysoké částky na svůj účet. A dopočítal jí daň z příjmu. Spor se dostal až k Ústavnímu soudu a ten letos na podzim rozhodl jasně.
Žena se hájila tím, že zdaňováním prostituce se stát sám stane kuplířem, a to za situace, kdy dobrovolné poskytování sexuálních služeb za úplatu sice není v ČR trestným činem, avšak kuplířství trestné je.
Dotyčná poukazovala i na opakovaná vyjádření politiků, podle kterých prostituce nepodléhá zdanění. A také na to, že dosud úřady podobné příjmy skutečně nedanily, respektive je nebyly schopny doložit. Podle Ústavního soudu však žena nepřinesla žádný důkaz, ze kterého by plynulo podobné legitimní očekávání.
Ústavní soud rovněž konstatoval, že situace, kdy jsou příjmy z dobrovolného podnikání v sexuálním byznysu považovány za legitimní, a tudíž podrobeny zdanění, z dlouhodobého hlediska jedině posiluje společenské postavení těchto osob.
Prostituce v Česku
Stávající právní úprava nezakazuje veřejné nabízení sexuálních služeb. Nelegální je prostituce, pokud je v organizované podobě. Osoby, které sexuální služby organizují, k jejich provozování opatřují jiné osoby a z této činnosti kořistí, naplňují skutkovou podstatu § 204 Trestního zákona („Kuplířství“).
Snahy o legalizaci prostituce
Stát se už několikrát snažil řešit zdanění a případnou legalizaci prostituce. Návrh na legalizaci prostituce předložil například v roce 2005 někdejší sociálnědemokratický ministr vnitra František Bublan. Mezi politiky se strhla bouřlivá diskuse.
K případu se loni vyjádřil i končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Obě řešení mají plusy i minusy. V okamžiku, kdy to zdaníte, je potřeba to zlegalizovat. Je to otázka právní, kdy je prostituce právní a kdy už to je legální,“ řekl tehdy deníku Aktuálně.cz.
„Základem daňové soustavy je, že máte šanci zkontrolovat příjmy a výdaje. A v této souvislosti si neumím představit, jak by se to kontrolovalo,“ dodal Stanjura.
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