Pokračování kauzy Oleo Chemical: Soud zrušil osvobozující verdikt nad Rittigem

Pražský vrchní soud rozhodl o odvolání v kauze údajného tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical. Mezi obžalovanými je kromě bývalých majitelů firmy i podnikatel Ivo Rittig.

Praha - Městský soud v Praze bude muset znovu řešit podíl Ivo Rittiga při tunelování výrobce biopaliv Oleo Chemical. Vrchní soud v Praze totiž zrušil loňský osvobozující verdikt nad částí lidí obžalovaných z vyvádění peněz z firmy pomocí smluv na fiktivní poradenské služby.

Naopak potvrdil pravomocné tresty tři roky vězení pro spolumajitele firmy Oleo Chemical Michal Urbánek a majitele firmy Cokeville Assets Petera Kmetě.

Stejný trest udělil senát vrchního soudu Urbánkovu společníkovi Kamilu Jirounkovi. Od jeho potrestání původně městský soud upustil, protože již dostal za jiný trestný čin, údajné falšování směnek ve vedlejší větvi kauzy, pravomocně šestiletý trest. Ten ale Nejvyšší soud loni v létě zrušil.

Soud nyní odůvodňuje verdikt. Většina obžalovaných včetně Rittiga nepřišla. Na lavici obžalovaných sedí jen Kmeť, Rittigův právník David Michal a účetní Jaroslav Kubiska, který je v kauze spolupracující obviněný.

Získat zakázky, které již byly

Cokeville Assets měla firmě vyrábějící biopaliva radit a pomoci získat zakázky. A vyinkasovala za to dvacet milionů korun, z nichž minimálně část skončila u Rittiga. Jenže podle žaloby již firma obchody, za něž platila provize, uzavřela již několik let předtím.

"Neexistoval ale jediný doklad, že poradenství proběhlo," uvedla loni v lednu prvoinstanční soudkyně Kateřina Radkovská. Vrchní soud se s ní ztotožnil. "Nepodařilo se prokázat, co to firmě přineslo," řekla předsedkyně odvolacího senátu Eva Rejchrtová a poukázala na to, že představitelé společnosti Oleo Chemical Jirounek a Urbánek měli ze zákona povinnost péče řádného hospodáře.

To, že mezi odsouzenými nebyl Rittig či jeho dvorní právník David Michal prvoinstanční soud odůvodnil tím, že mohl odsoudit pouze lidi, jejichž podpisy byly pod uvedenými smlouvami. A Rittigův mezi nimi nebyl. A nešlo prý ani doložit, že by byl Rittig vlastníkem Cokeville Assests. Vše totiž podepisoval a jako vlastník vystupoval Peter Kmeť a neprokázal se opak.

"Bylo prokázáno, že jen on dával pokyny a podepisoval," řekla loni prvoinstanční soudkyně. Současně ale připustila, že pokud by si chtěl Rittig vybrat bílého koně, "nevybral by si bezdomovce z hlavního nádraží."

Začalo to ve Ventaně

Hovory na téma Oleo Chemical zaznamenaly již známé odposlechy v hotelu Ventana, odkud Rittig své obchody řídil.

Jedním z důkazů žaloby o vlivu Rittiga byla původně i listina nazvaná výpočet odměny poradce, kterou měl sám vyrobit. Ten ale prvoinstanční soud neuznal, protože nešlo o originál. Nyní se Rittigovým podílem bude muset zabývat znovu.