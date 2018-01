Pojmenujte obchodní centrum po Jiřím Károvi ze "svatby bezdomovců", žádá petice. Developer to odmítá

před 1 hodinou

Bezmála dva tisíce lidí se už podepsalo pod petici, aby se rozestavěné Obchodní centrum Letná přejmenovalo po bezdomovci Jiřím Károvi. Návrhem se bude zabývat zastupitelstvo Prahy 7.

Praha - Letenský narkoman a pijan Jiří Kára se stal hvězdou internetu kvůli videu ze svého svatebního dne plného alkoholu a vulgárních hlášek. Dnes, několik let po smrti této svérázné letenské postavy, téměř dva tisíce občanů požaduje, aby jeho jméno neslo nové Obchodní centrum Letná, které staví developer Lordship. To vyrůstá v Praze 7 v místech, kde se před 18 lety obřad uskutečnil.

Za peticí, kterou na internetu podpořilo přes 1800 lidí, stojí Martin Schwarz, člen Mladých zelených. "Tento název (OC Jiřího Káry, pozn. red.) by měl odkazovat na historii oblasti, kdy se v budově, která stála na místě budoucího obchodního centra, v roce 2000 oženila hvězda Prahy 7 Jiří Kára," vysvětluje Schwarz s tím, že petici Praze 7 předá v příštím týdnu.

Starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL) potvrdil, že se zastupitelstvo bude peticí zabývat nejspíše už 29. ledna, sám ji ale považuje spíše za recesi. "Petici převezmeme, standardně projednáme a předáme ji investorovi," vysvětlil Čižinský a dodal, že pak bude záležet na společnosti Lordship, jak s návrhem naloží.

Přejmenování obchodního centra po Jiřím Károvi by nepodpořil ani šéf zelených v Praze 7 František Vosecký. "Já to beru za recesi, v reálné variantě bych to nepodporoval, protože ta osoba byla velmi kontroverzní," řekl s tím, že Jiřího Káru zažil i osobně a zná se i s matrikářkou, která na kontroverzní svatbě byla.

Společnost Lordship ale přejmenování obchodního centra nechystá. "Nemůžete od renomovaného developera očekávat, že se takovouto peticí bude seriózně zabývat," řekl výkonný ředitel Lordshipu Rostislav Novák s tím, že chápe, že se jedná o recesi, která se ujala především na sociálních sítích.

Jiří Kára se "proslavil" díky soukromému videu ze své svatby v roce 2000, kdy si své "ano" řekl s Blankou Divišovou. Video zachycuje opilé svatebčany, převážně letenské alkoholiky a narkomany.

Jiří Kára, který měl za života problémy s drogami i se zákonem, zemřel v roce 2014, jeho manželku Blanku pět měsíců po svatbě kdosi surově zbil a žena zraněním podlehla. Záběry z jejich obřadu, které se po internetu šířily pod označením "svatba bezdomovců", na YouTube viděly statisíce lidí.