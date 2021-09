Pojišťovny rozešlou brožury o prevenci s fotkou Babiše. Kampaň to není, tvrdí premiér

Navzdory nesouhlasu vlastní správní rady začne největší zdravotní pojišťovna VZP i další pojišťovny svým klientům rozesílat brožuru, v níž se mimo jiné objevuje fotka premiéra Andreje Babiše. Brožura se týká prevence proti onkologickým onemocněním. Opozice rozesílání brožury s portrétem Babiše těsně před volbami kritizuje. Premiér ale tvrdí, že se nejedná o součást předvolební kampaně.

S informací přišel server Seznam Zprávy. Tiskovina obsahuje na 52 stranách grafy, komentáře či fotografie zhruba dvou desítek českých odborníků. Na jejím začátku a konci se jako bojovníci proti rakovině prezentují premiér Andrej Babiš (ANO) či ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Právě kvůli fotkám politiků v předvolební době členové správní rady pojišťovny odložili rozhodnutí, jak s brožurou naložit. Příští jednání naplánovali na konec září. Navzdory odložení však Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhodla, že se s distribucí brožury začne už ve čtvrtek.

"V souhrnu bude adresována zhruba dvěma milionům klientů, z větší části on-line, zbytek klientů ji obdrží fyzicky," uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Doplnila, že celkové náklady nepřesáhnou 15 milionů korun.

S podobou brožury nebo tím, aby byly rozesílána klientům VZP, nesouhlasili zástupci opozice, ale ani poslanci z vládního hnutí ANO. „Jsem celoživotním propagátorem a bojovníkem za prevenci, ale tento materiál by prevenci více uškodil, než pomohl,“ uvedl například poslanec ANO Rostislav Vyzula, který zároveň sedí ve správní radě pojišťovny.

„Myslím si, že by si kampaň měli platit každý ze svého,“ řekl k podobě letáku Tom Philipp, který ve správní radě sedí za KDU-ČSL.

Koalice Spolu, složená z ODS, lidovců a TOP 09, chce o brožuře o onkologické prevenci jednat na sněmovním zdravotnickém výboru. Jde podle ní o zneužití veřejných peněz v předvolební kampani hnutí ANO. Koalice Pirátů a STAN oznámila, že se obrátí na soud s žádostí o vydání předběžného opatření, které propagační brožuru zakáže rozesílat.

Premiér Andrej Babiš nepovažuje brožuru o onkologické prevenci za součást kampaně, s úřadem věc nekonzultoval. Premiér poslancům na sněmovním plénu ve středu vysvětloval, jak se k tématu rakoviny dostal, a uvedl, že brožuru vymyslel on, a přiblížil i její obsah. "Jde o součást národního boje proti rakovině. Je důležité, aby lidé měli nejlepší prevenci a léčbu," řekl. Na adresu kritiků prohlásil, že nikdy nic nevymysleli a vystupují proti prevenci a tím i proti lidem.

Ministerský předseda ale uvedl, že nemá problém s tím, aby se lidem distribuovala až po říjnových volbách.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek se v následné diskusi ohradil proti premiérovu tvrzení, že opozice svou kritikou bojuje proti prevenci nádorových onemocnění. "Hájíte svoji volební propagaci za peníze z českého zdravotnictví," řekl. Předseda lidovců Marian Jurečka označil Babišovo vystoupení za samochválu, premiér podle něho udělal z onkologického onemocnění "brutálně neférové a neetické volební téma". Jurečka žádal, aby byla brožura vydána až po volbách.

Proti premiérovu vystoupení se ohradil rovněž předseda poslanců TOP 09 Vlastimil Válek. Poukázal na to, že podobné brožurky vždy psaly odborné společnosti a že se by na tom nic měnit nemělo. Vládní činitele by podle něho mělo trápit spíše to, aby pacienti za preventivní prohlídky nemuseli platit 3000 korun. Podle předsedy lidoveckých poslanců Jana Bartoška premiér zneužil odborníky pro svou propagaci. "Máte teflonové svědomí a teflonovou morálku," řekl na Babišovu adresu.

Naopak předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že se vydání brožury evidentně na rozdíl od obou opozičních koalic neobává. "Jestli se bojíte, tak z vás mluví pouze vztek, že nejste předsedou vlády nebo ministrem zdravotnictví," uvedl. Onkologická onemocnění nejsou něco malicherného, dodal Filip.

Mluvčí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Luisa Divišová řekla, že v souvislosti s distribucí brožury úřad s některými zdravotními pojišťovnami komunikoval. Stanovisko však podle ní nemůže zveřejnit kvůli tomu, že by mohlo předjímat závěry případného správního řízení,