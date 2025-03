Pohroma pro Fialu a celé Spolu. Podcaster popsal fungování Babišovy "smečky raptorů"

Vyšší stupeň agresivity v aktuální předvolební kampani Petros Michopulos nevnímá. "Co tam ale můžeme vidět, je mnohem lepší koordinace výstupů. Zatímco v minulosti byl dominantním hráčem v útocích Andrej Babiš, tak dneska je to celé vrchní patro politiků hnutí ANO."

Těchto deset až patnáct lidí je podle spoluautora podcastu Kecy a politika velmi dobře proškolených v mediálních dovednostech, argumentačních schopnostech a rétorice. "Z bojovníka samotáře - Andreje Babiše - se stala taková smečka raptorů. Umí dobře pracovat s headliny, které jdou vstříc algoritmům sociálních sítí, jsou vytrvalí, pracovití a koordinovaní," vyjmenovává.

Koalice SPOLU přitom neumí odpovídajícím způsobem reagovat, upozorňuje Michopulos. A nevidím tam čas ani snahu, aby se to zlepšilo. Hlavně u ODS vnímá poraženecký postoj - "zápas jsme prohráli, tak to pojďme nějak doklepat do konce a řekneme si v říjnu, co bude dál".

Hledat společnou řeč s opozicí ve věci bezpečnostní a zahraniční politiky má z pohledu státu smysl. Petr Fiala ale na Andreje Babiše svoláním bezpečnostní schůzky nalíčil příliš průhlednou past, myslí si host Spotlightu. "Když to uděláte takhle hloupě, jako to udělal Fiala, tak se zkušený dravec jako je Babiš nenechá chytit. To by se musel Petr Fiala mnohem víc snažit."

Celý rozhovor si můžete pustit níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-09:12 Může se stát, že koalice vyhraje volby? Chtějí vůbec vyhrát? Je vítězství ve volbách v čele s Petrem Fialou protimluv? Myslí si členové ODS, že jde všechno správným směrem? Zklamal Petr Fiala lidi uvnitř ODS? Co si myslí Martin Kupka, Pavel Blažek a další?

09:12-20:34 Dovede si představit konstelaci, která by mohla celým otočit kormidlem ve prospěch vládních stran? Pomohlo by vyměnit lídra? Mohla lepší komunikace pověst aktuální vlády zlepšit? Co pozitivního a jaké naopak chyby zůstanou za touto vládou?

20:34-27:38 Čemu všemu PF a koalice SPOLU a STAN čelí? Jak tvrdě po premiérovi a ostatních členech vlády půjde opozice? Dá se proti strukturovanému způsobu vedení kampaně najít nějaká úspěšná strategie?

27:38-28:55 Má smysl ve věci obrany a zahraniční politiky hledat s opozicí společnou řeč? Byla schůzka lídrů past, do které se Andrej Babiš nechytil?