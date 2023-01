Ženu s tříletým synem našla krkonošská horská služba mrtvé, pátrali po nich tři dny

Čtyřicetiletou ženu a jejího tříletého syna, kteří se od pátku pohřešovali, našli v pondělí členové horské služby mrtvé v lese u Růžové hory v Krkonoších. Příčinu jejich smrti policie vyšetřuje.

Jedna z nejrozsáhlejších pátracích akcí se odehrála v Krkonoších v okolí Pece pod Sněžkou už v sobotu a v neděli. Od pondělního rána hledalo ztracenou dvojici na 150 lidí z řad policie, horské služby a Správy Krkonošského národního parku.

Policie v pondělí oznámila, že poslední zjištěné místo pohybu pohřešovaných bylo ve středu 28. prosince odpoledne v okolí přestupní stanice lanovky na Sněžku na Růžové hoře. Později je nedaleko od tohoto místa našli horští záchranáři.

"Odvoláváme pátrání po pohřešované ženě a jejím synovi. Našli je v lese v oblasti Růžové hory členové horské služby. Bohužel bez známek života. Příčinu jejich úmrtí prošetřujeme," uvedla v pondělí po 13. hodině policie.

Po dvojici pátrala od pátku 30. prosince, kdy jejich pohřešování oznámil partner ženy a otec jejich syna na policejním oddělení v Libčicích nad Vltavou u Prahy. Podle policie žena zřejmě odjela autem do Pece pod Sněžkou do penzionu U Sochorů. V Peci pod Sněžkou se ubytovala i se synem v neděli 25. prosince a pobyt měla do 30. prosince.

V pátek vpodvečer se majitelka penzionu obrátila na policii s tím, že ženu naposledy viděla v úterý 27. prosince dopoledne. Spojit se s ní nemohla, pokoj v penzionu byl zamčený a před penzionem zůstalo ženino auto. Po otevření v pokoji nikdo nebyl, ale žena v něm měla své věci.

V sobotu a v neděli po ženě a dítěti bezvýsledně pátralo vždy na 80 policistů, členů horské služby a hasičů. V neděli policie díky lepšímu počasí mohla do pátrání asi na pět hodin nasadit vrtulník.

Asi 120 pátrajících v pondělí tvořili členové horské služby včetně 20 horských záchranářů z Polska. Při pátrání se zaměřili na trasu od mezistanice lanovky na Sněžku na Růžové hoře směrem k Portášovým Boudám nad Velkou Úpou. Po obou stranách cesty postupovali v rojnici čítající asi sto lidí a zabírající pruh o šířce zhruba půl kilometru.

O víkendu se pátrání zaměřilo zejména na lokality mezi Černou horou a Pecí pod Sněžkou, okolí Richtrových bud, Obří a Modrý důl. "Naši záchranáři dobře znalí místního terénu v těchto místech obrátili snad každý kámen a prohledali všechna zákoutí," popsal mluvčí horské služby Marek Fryš.