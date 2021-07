Pohraničí čekají velmi silné bouřky. Povodně hrozí na Lužické Nise nedaleko Liberce

Bouřky, které o víkendu zasáhnou Česko, mohou být silnější, než meteorologové původně předpokládali. Velmi silné bouřky hrozí hlavně v pohraničních okresech, kde může v přívalových deštích spadnout až 60 litrů vody na metr čtvereční. Na horním toku Lužické Nisy nedaleko Liberce hrozí dosažení nejvyššího povodňového stupně.

Méně výrazný vzestup hladin lze ale očekávat ve většině Česka, a to až do nedělního poledne. Vyplývá to z nově aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Výstraha před velmi silnými bouřkami platí od sobotního dopoledne do nedělního rána v příhraničních okresech Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Na Moravě se varování týká celého Moravskoslezského kraje, většiny kraje Olomouckého a severu Zlínského kraje. "Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt," uvádějí meteorologové.

Nebezpečí podle nich budou představovat také kroupy a blesky spolu se silným větrem, který může lámat větve a vyvracet stromy. Lze proto očekávat problémy v dopravě a energetice.

Bouřky s o něco nižší intenzitou ale do nedělního rána hrozí i ve zbytku České republiky. V přívalových deštích může místy spadnout kolem 40 litrů vody na metr čtvereční. Nárazový vítr může lámat větve a škody mohou napáchat i blesky a kroupy.

Důsledkem bouřek bude vzestup hladin potoků a řek. Povodí Lužické Nisy a Smědé jsou z předchozích bouřek už nyní nasycena a na případné srážky budou reagovat velmi intenzivně, varují meteorologové. Na horním toku Lužické Nisy nevylučují dosažení třetího, nejvyššího povodňového stupně.

Na první, tedy nejnižšího stupeň mohou do nedělního poledne vystoupat i další řeky a potoky na většině území České republiky. Varování před vzestupem hladin neplatí pouze pro většinu Karlovarského a Jihomoravského kraje, dále pro jižní polovinu krajů Olomouckého a Zlínského a také pro Svitavsko a Poličsko.

