Pohlídali jsme Babiše. Motoristé řekli, jak klesne sekera v rozpočtu na příští rok

Bitva o podobu deficitu státního rozpočtu na příští rok je zřejmě u konce. Strany vládní koalice tvrdí, že jsou dohodnuty na snížení obřího deficitu, který naplánovalo ministerstvo financí. Někteří Motoristé ale neskrývají zklamání, a to i po škrtech.
Původně ministerstvo financí pod taktovkou nejsilnějšího vládního hnutí ANO navrhovalo, že by výdaje pro příští rok měly přesáhnout příjmy o 389 miliard korun, což způsobilo u jejich menších koaličních partnerů poprask.
Vládní strany se teď nicméně dohodly, že by deficit měl klesnout o tři až čtyři miliardy. Výsledné číslo, které coby „sekeru“ vládního hospodaření na příští rok pošle vláda do sněmovny ke schválení, by tedy mohlo být 386 miliard korun.
„Ministerstvo financí to ještě na základě dnešního koaličního jednání přepočítává a v pondělí přijde s nějakým návrhem, který potom vláda schválí. Nevím přesně, kolik to bude, nechci úplně přísahat na stovky milionů,“ řekl deníku Aktuálně.cz šéf Motoristů sobě a ministr zahraničních věcí Petr Macinka.
Podle něj navíc v tuto chvíli padá motoristický požadavek, že by stát přestal za občany a firmy platit část poplatku za obnovitelné zdroje. „Vzhledem k energetické situaci, která je teď a která se navíc bude zřejmě značně zhoršovat, je nyní energetika příliš citlivá,“ tvrdí Macinka.
Rozumný kompromis
Do konce roku by navíc měla vláda předložit změny zákonů či nové vyhlášky, které by v příštím roce přinesly úsporu ve výši dalších dvaceti miliard, vyplývá z dohody. „Je to pro nás rozumný kompromis,“ poznamenal Macinka.
Výsledné hospodaření by tedy mohlo na konci roku být v deficitu „jen“ kolem 365 miliard korun, jak řekl deníku Aktuálně.cz šéf rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé sobě). To se ale potvrdí, až rok 2027 skončí a zveřejní se závěrečný státní účet.
„Já osobně nejsem s výsledkem spokojený. Vím ale, že lepší výsledek vyjednat prostě nešel,“ řekl deníku Aktuálně.cz znatelně rozladěný Pikora s tím, že posledního koaličního jednání o možných škrtech už se neúčastnil.
„O pár miliard nižší deficit je ovšem lepší než nic, za daných okolností je to vlastně úspěch. Kdyby Motoristé nebyli ve vládě, byl by deficit ještě vyšší,“ zdůrazňuje Pikora, který minulý týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznal, že zvažoval složení svého poslaneckého mandátu právě kvůli frustraci při vyjednávání o státním rozpočtu.
Pohlídali Babiše?
Motoristé se totiž od začátku své politické kampaně prezentovali jako konzistentně pravicová strana se silným akcentem na štíhlý stát a rozpočtovou odpovědnost.
Před volbami pak voliče lákali heslem „Pohlídáme Babiše“. Tvrdili, že pokud vstoupí do vlády nebo koalice s hnutím ANO, nenechají Andreje Babiše (ANO) „rozdávat z rozpočtu“ a budou dbát na přísnější dohled nad státními výdaji a deficitem.
Kde konkrétně se bude hledat zmíněných dvacet miliard, zatím není zcela jasné. Dvě největší položky rozpočtu v podobě školství a zdravotnictví zřejmě nezůstanou ušetřeny.
V případě zdravotnictví se už dříve spekulovalo o snížení plateb za státní pojištěnce, které slibovala vláda meziročně navýšit o 24 miliard, nakonec to mělo být jen jedenadvacet a nyní je možné, že to bude ještě méně.
Návrh státního rozpočtu na rok 2027 se pro ministerstvo kultury nezmění, resort počítá s částkou 18,59 miliardy korun. Proti letošnímu roku se jedná o 985 milionů korun více, tedy růst o 5,6 procenta. Připravovaná valorizace platů ještě není do tohoto objemu plně započítána. Po dnešním jednání tripartity v kultuře to řekl ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).
Škrty v podpoře Ukrajinců
V případě školství premiér vyvolal rozruch úvahou o omezení části financování soukromých a církevních škol, které mají ze státního rozpočtu získat 20 miliard korun. Následně situaci uklidňoval tvrzením, že se peníze krátit nebudou, tento týden však uvedl pouze to, že nepůjde o žádné plošné škrty.
Jisté je zatím jen to, že by měly klesnout platby, které stát vyplácí jako podporu uprchlíkům z Ukrajiny. Alespoň to tvrdí šéf SPD Tomio Okamura. „My požadovali úplné škrtnutí, což je dohromady asi 12 miliard,“ citovala Okamuru ČTK. SPD má připravit i nezbytnou legislativu.
Motoristé také neuspěli s návrhem na obnovení karenční doby, tedy prvních tří dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Pro rok 2028 si pak Motoristé vyjednali podporu pro snížení deficitu o 60 miliard korun, měl by tedy být někde na úrovni toho letošního, který je 310 miliard korun.
Podle Borise Šťastného (Motoristé sobě), který byl přítomný na středečním klíčovém jednání koaliční rady o rozpočtu, se prý strany dohodly, že detaily sdělí později.
Dohodu odprezentují v pondělí
„Na jednání koaliční rady jsme se dohodli, že to bude prezentováno v pondělí na tiskové konferenci po představení rozpočtu,“ řekl Šťastný deníku Aktuálně.cz.
Zatím také stále není jasné, jak porostou od ledna důchody. I to bylo předmětem sporů. Zákonná valorizace předpokládá navýšení v průměru o 270 korun.
Šéf SPD nicméně po posledním jednání navzdory informačnímu embargu do pondělního jednání vlády řekl, že by se navýšení mělo blížit vyšší částce, a to 500 až 600 korun, kterou jeho strana požadovala.
Peníze na vyšší než zákonné zvýšení penzí v rozpočtu už jsou. Spekulovalo se, zda rezervu vláda nevyužije na jednorázový příspěvek seniorům, o kterém mluvil premiér Andrej Babiš už v červnu, a zda důchody nechá vzrůst jen o zákonné minimum, což není jasné. Přesnou výši oznámí Babišův kabinet příští pondělí.
Opozice označuje navrhovaný deficit, který je druhý nejhorší v historii Česka, v době hospodářského růstu za neobhajitelný.
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