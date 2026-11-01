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Domácí

Nejde jen o špatnou náladu. Podzimní splín může mít překvapivou příčinu

Jan Beránek, týdeník Ekonom
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Máte pocit, že už vám kolem poledne dochází energie? Pohled na padající listí a pošmourné počasí za oknem ve vás vyvolává pocity smutku? Štvou vás s podzimem čím dál více vaši kolegové i blízcí? Nemusí jít jen o běžný splín, ale o příznak sezonní afektivní poruchy, někdy lidově označované jako podzimní deprese. Ta je v mezinárodní klasifikaci nemocí vedena jako specifický typ onemocnění.

Podzimní deprese, ilustrační foto.
Podzimní deprese, ilustrační foto.Foto: Shutterstock – Evgeniya Grande
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Podle výsledků švýcarské studie, která sledovala účastníky po dobu více než dvaceti let, se s ní dlouhodobě potýká zhruba 3,5 procenta populace. Výrazně ohroženější jsou ženy, u nichž se daný neduh vyskytuje pětkrát častěji než u mužů.

Alespoň jednu podstatnější depresivní epizodu pak podle vědců zažije během podzimních a zimních měsíců nejméně jednou každý desátý člověk. Dobrou zprávou je, že s podzimními a zimními chmurami je možné se vypořádat i jinak než léky.

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Hra o hormony

Současné vědecké poznatky naznačují, že klíčovou roli při vzniku podzimních a zimních depresí hrají dva hormony: serotonin a melatonin. Zkracující se den a omezený čas, po který svítí slunce, omezují fungování mechanismů v lidském mozku, které udržují optimální hladinu serotoninu v těle.

Negativní vliv na hladinu tohoto hormonu má i nedostatek vitaminu D, který člověk získává především ze slunečních paprsků. V důsledku poklesu látky přezdívané hormon štěstí pak dochází k výkyvům nálad a omezení pocitu spokojenosti.

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Kratší doba vystavení slunečnímu světlu má za následek i zvýšenou produkci melatoninu. Ten pomáhá řídit biologické hodiny a signalizuje tělu, že je čas jít spát. Jeho nadprodukce vyvolává pocity zvýšené únavy během dne a přetrvávající ospalost.

S výkyvy melatoninu podle studií souvisí i letní sezonní afektivní porucha. Ta je mnohem vzácnější než podzimní a zimní deprese. Díky nadměrnému přísunu světla se hladina spánkového hormonu snižuje, což může spolu s horkým počasím vést k nespavosti, špatné kvalitě spánku a k následné podrážděnosti, úzkosti a ztrátě chuti k jídlu.

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Narušení biorytmu

K podzimním a zimním depresím může přispívat i narušení běžného denního biorytmu. I zde hraje roli nedostatek slunce, který dokáže zmást vnitřní biologické hodiny a narušit usínání a vstávání v jinak běžných časech.

Některé studie však naznačují, že příčiny vzniku podzimní a zimní sklíčenosti mohou být komplexnější a nemusí souviset pouze s kratšími dny. Loňský jihokorejský výzkum například zjistil, že podíl osob se sezonní depresí je vyšší u obyvatel zemí, které Světová banka řadí mezi ekonomiky s vysokými příjmy.

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Vědci rovněž zjistili, že daný podíl je výrazně nižší v asijských státech než v zemích Evropy a Severní Ameriky. Příčiny těchto rozdílů zatím nejsou dostatečně objasněny.

Chmury zažene procházka i umělé slunce

Čelit podzimní a zimní depresi je možné několika způsoby. Nejefektivnější je světelná terapie pomocí speciální lampy vyzařující bílé světlo o intenzitě deseti tisíc luxů. Vědci totiž zjistili, že tělem vyžadované paprsky nemusí nutně pocházet ze slunce a umělá náhrada funguje stejně dobře.

Pro nejlepší efekt se doporučuje strávit před lampou půlhodinu denně, ideálně hned po probuzení. Efekt této léčebné metody u pacientů se sezonní afektivní poruchou potvrzuje hned několik studií prováděných v posledních padesáti letech. 

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Výzkumy z posledních let navíc ukazují, že světelná terapie může pozitivně působit i na jiné typy depresí. Například vědecký tým pod vedením Artura Menegaze de Almeidy publikoval předloni souhrnnou analýzu výsledků jedenácti dřívějších studií, která ukázala ústup příznaků nesezonní deprese u zhruba 41 procent zkoumaných osob.

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U 60 procent účastníků došlo alespoň k jejich zmírnění. Lampy nejsou zvlášť drahé. Různé modely se dají pořídit u prodejců léčebných pomůcek i elektroniky od 1500 do 5000 korun.

Konzervativnější metodou předcházení a odvracení sezonních depresivních stavů je například půlhodinová ranní procházka, a to i když je pod mrakem. Aspoň nějaký přísun slunečních paprsků na začátku dne pomáhá nastartovat denní biologické hodiny. 

Pomoci může i cvičení, jóga či jiná tělesná aktivita, která pomáhá uvolňovat endorfiny. Na jídelníčku by se měly objevovat ryby, vlašské ořechy a další potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Ty mimo jiné posilují mozkové buňky a pomáhají s regulací hladiny serotoninu a dalších neurotransmiterů.

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Z hlediska volnočasových aktivit se doporučují ty vykonávané ve větší skupině lidí. Při setrvávajících stavech se pak doporučuje konzultace u odborníka na duševní zdraví.

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