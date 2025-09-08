Domácí

O krok blíže. Podzemní nádraží na Letišti Václava Havla získalo pravomocné povolení

před 12 minutami
Projekt podzemní železnice na Letišti Václava Havla získal v pondělí klíčové povolení. Jedná se o povolení záměru, což je důležitý krok směrem k samotné stavbě. Práce na projektu, jehož náklady se odhadují na 6,5 miliardy korun, by měly začít v roce 2027 a potrvat tři roky. Nové nádraží bude součástí železničního spojení mezi Prahou a Kladnem.
Vizualizace železniční stanice Praha-Letiště Václava Havla.
Vizualizace železniční stanice Praha-Letiště Václava Havla. | Foto: zeleznicenaletiste.cz, Správa železnic

První podzemní stanici na české železnici postaví firma, která bude vybrána v soutěžním dialogu. Projekt bude financován společně státem a soukromým sektorem. Vítězná firma zajistí také stavbu tratí spojujících letiště s nádražím v Ruzyni a dále do Veleslavína.

Stavba získala letos v březnu pravomocné územní rozhodnutí. Na podzemním nádraží budou dvě koleje, mezi kterými bude oboustranné nástupiště. Z nádraží povede cesta do obou letištních terminálů.

Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením ruzyňského letiště tvoří zhruba deset staveb, z nichž některé jsou hotové a jiné se staví. Kompletně by měla být trať Praha - Kladno zmodernizována v letech 2029 či 2030 a náklady se mají blížit 50 miliardám korun.

Železnice, dlouhý míle

V letech 2017 až 2020 Správa železnic nechala zrekonstruovat Negrelliho viadukt v Praze. V současnosti se modernizují úseky tratě mezi Bubny a Výstavištěm a mezi Kladnem a zastávkou Kladno-Ostrovec. Na začátku roku začala také modernizace Masarykova nádraží, které bude výchozí stanicí tratě na letiště.

Koncem loňského roku Správa železnic vypsala tendr na modernizaci trati mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem. Následovat budou práce mezi Ruzyní a letištěm, včetně stavby nové stanice přímo u letiště. Od roku 2026 je plánována přestavba tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně.

Nová trať na letiště bude součástí širší modernizace pražské železnice. Povede od Masarykova nádraží přes Bubeneč, Ořechovku a Liboc až k letišti a propojí jej také s Kladnem. Přímo u letiště vznikne dvoukolejná, elektrifikovaná trať dlouhá 5,5 kilometru, s přestupním terminálem Dlouhá míle a parkovištěm pro až tisíc aut.

Vlaky se pod letištními terminály napojí do nové podzemní stanice s ostrovním nástupištěm, odkud se cestující dostanou přímo do terminálů. Při plánování trati se bralo ohled na urbanistická i historická hlediska jednotlivých úseků, proto je stavba rozdělena na etapy.

 
