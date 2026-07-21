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Domácí

Správa nemovitostí v Hradci Králové přišla o 46 milionů korun, naletěla podvodníkům

ČTK,Domácí

Ze Správy nemovitostí Hradec Králové vymámili podvodníci rekordních 46 milionů korun. Zaměstnanec správy minulý týden poslal peníze na účty podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. A to bez vědomí vedení, kolegů i města. V tiskové zprávě to v úterý uvedla hradecká radnice s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku.

miliony, peníze, koruny
Podle ředitelky Správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslavy Bernhardové jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo nakládání s penězi. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
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„Správa nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se stala terčem podvodného finančního útoku,“ uvedla radnice. Věc řeší policie, které správa i město poskytují součinnost. Správa je příspěvkovou organizací města.

Policie uvedla, že od minulého týdne řeší oznámení o převedení desítek milionů korun z účtu veřejné organizace na Hradecku na různé bankovní účty.

„Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až desetiletý trest odnětí svobody. Kriminalisté dělají od prvopočátku maximum pro to, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu,“ uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Oběť podle ní zřejmě uvěřila falešné legendě.

Kriminalisté z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování potvrdili, že se jedná o historicky největší způsobenou škodu touto formou útoku. Policie o tom informovala na síti X.

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Selhání jednotlivce pod nátlakem

Podle ředitelky Správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslavy Bernhardové jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo nakládání s penězi. „Ten bohužel pod psychickým nátlakem útočníků obešel kontrolní prvky a bezpečnostní postupy v oblasti peněžních toků,“ uvedla ředitelka.

Běžný chod správy ani poskytované služby událost podle ní neomezila. „Finanční škoda bezprostředně neohrožuje fungování společnosti, její cash flow (peněžní toky), plnění finančních závazků ani výplaty mezd zaměstnancům,“ uvedla ředitelka.

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Firma se například stará o městské byty, domy a nebytové prostory, provozuje plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště.

Radnice uvedla, že interní kontrolní procesy města a městských organizací procházejí pravidelnými audity, které údajně potvrzují jejich správné a dostatečně bezpečné nastavení.

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„Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků,“ uvedla radnice.

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Správa nemovitostí Hradec Králové měla loni výnosy 224 milionů korun. Z toho příspěvek od města činil 141 milionů korun. Organizace loni zaměstnávala v průměru 118 lidí.

Policie upozornila, že policisté ani pracovníci banky občany kvůli převedení peněz nekontaktují. „Naši kriminalisté se s touto formou podvodů, kdy se pachatelé vydávají za policisty či bezpečnostní pracovníky banky a vyvíjí na svou oběť tlak k převedení financí, setkávají v Královéhradeckém kraji dnes a denně,“ uvedla mluvčí policie.

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