Podvodníci připravili manžele z Rychnovska o téměř osm milionů korun

Podvodníci slibující výhodné investice do ropy či zlata připravili manželský pár z Rychnovska téměř o osm milionů korun. Z toho téměř pět milionů korun poškození předali různým kurýrům osobně v hotovosti.
Výší škody jde o největší letošní podvod tohoto typu v Královéhradeckém kraji, který policie vyšetřuje. Po pachatelích policie pátrá. ČTK to v pátek řekla mluvčí policie Andrea Muzikantová.
S investicemi začal jedenasedmdesátiletý muž na konci loňského roku, když zareagoval na inzerát s názvem Jak vydělat. Po zaregistrování na internetu jej kontaktovalo několik údajných makléřek. Jedna ho přiměla ke stažení aplikace a úhradě vstupního poplatku kliknutím na odkaz, další ho přesvědčila k investování do ropy. Za necelé tři měsíce muž proinvestoval téměř jeden milion korun. Později muž reagoval na jiný inzerát a obdobně vydal půl milionu korun.
„Další zaregistrování muže proběhlo na základě inzerátu nabízejícího obchodování na burze se zlatem a ropou, nicméně poškozený byl již natolik zaměstnán podvodníky, že do investování zapojil i svoji manželku,“ uvedla mluvčí. Manželka si podle instrukcí podvodníků založila bankovní i kryptoměnové účty a plnila pokyny údajných investičních poradců. Pár pak jen v hotovosti po různých částkách podvodníkům za tři týdny předal skoro pět milionů korun. Peníze se údajně měly objevit v takzvané kryptopeněžence.
Pachatelům podvodu v případě dopadení a odsouzení hrozí až osm let vězení.
Policie v souvislosti s případem opět upozornila, aby lidé byli při nakládání s penězi na internetu maximálně obezřetní a nevěřili slibům rychlého a bezrizikového zisku.
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