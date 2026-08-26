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Domácí

Podvod za 482 milionů. Policie v Česku zadržela pět lidí

ČTK
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Policie ve středu v Česku zadržela pět lidí, kteří jsou stíháni v Německu v souvislosti s rozsáhlým podvodem na dani z přidané hodnoty (DPH). Organizovaná skupina obchodovala v poslední době hlavně s bezdrátovými sluchátky.

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Ilustrační fotografie.Foto: HN – Lukáš Bíba
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Škoda na zkrácené dani byla zatím vyčíslena na více než 20 milionů eur, v přepočtu asi 482 milionů korun. V tiskové zprávě o tom na webu informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

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Podle zjištění policie organizovaná zločinecká skupina nejméně od roku 2019 vytvářela přeshraniční dodavatelské řetězce, jejichž prostřednictvím opakovaně krátila DPH v několika členských státech Evropské unie.

"Tento systém byl navržen tak, aby využíval pravidla EU týkající se přeshraničních transakcí mezi členskými státy, které jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty (DPH), a to prostřednictvím zakládání fiktivních společností za účelem simulace přeshraničních dodavatelských řetězců. To pachatelům umožnilo žádat o vrácení DPH, aniž by byla odpovídající DPH v Německu přiznána nebo zaplacena," uvedl EPPO. Podle EPPO firmy působily v Bulharsku, České republice, Německu, Maďarsku, Litvě a na Slovensku.

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Policisté zasahovali na základě žádosti Úřadu evropského veřejného žalobce v Mnichově. V souvislosti s případem se policejní zásahy uskutečnily také v Německu a Litvě. Ve všech třech zemích byly zabaveny nemovitosti a zmrazeny bankovní účty.

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EPPO také uvedl, že v tomto případu už bylo dříve odsouzeno osm lidí včetně hlavního organizátora. Vyšetřování dalších zatím neskončilo.

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