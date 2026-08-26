Podvod za 482 milionů. Policie v Česku zadržela pět lidí

Policie ve středu v Česku zadržela pět lidí, kteří jsou stíháni v Německu v souvislosti s rozsáhlým podvodem na dani z přidané hodnoty (DPH). Organizovaná skupina obchodovala v poslední době hlavně s bezdrátovými sluchátky.
Škoda na zkrácené dani byla zatím vyčíslena na více než 20 milionů eur, v přepočtu asi 482 milionů korun. V tiskové zprávě o tom na webu informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
Podle zjištění policie organizovaná zločinecká skupina nejméně od roku 2019 vytvářela přeshraniční dodavatelské řetězce, jejichž prostřednictvím opakovaně krátila DPH v několika členských státech Evropské unie.
"Tento systém byl navržen tak, aby využíval pravidla EU týkající se přeshraničních transakcí mezi členskými státy, které jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty (DPH), a to prostřednictvím zakládání fiktivních společností za účelem simulace přeshraničních dodavatelských řetězců. To pachatelům umožnilo žádat o vrácení DPH, aniž by byla odpovídající DPH v Německu přiznána nebo zaplacena," uvedl EPPO. Podle EPPO firmy působily v Bulharsku, České republice, Německu, Maďarsku, Litvě a na Slovensku.
Policisté zasahovali na základě žádosti Úřadu evropského veřejného žalobce v Mnichově. V souvislosti s případem se policejní zásahy uskutečnily také v Německu a Litvě. Ve všech třech zemích byly zabaveny nemovitosti a zmrazeny bankovní účty.
EPPO také uvedl, že v tomto případu už bylo dříve odsouzeno osm lidí včetně hlavního organizátora. Vyšetřování dalších zatím neskončilo.
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