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Domácí

Podvod s aquaponickými farmami za dvě miliardy, policie obvinila dva lidi

ČTK
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Policie obvinila dva lidi z investičního podvodu s dvoumiliardovou škodou. Případ se týká zejména investic do projektů aquaponických farem, tedy zařízení kombinujících chov ryb a pěstování rostlin. Poškozených klientů je zhruba 5000, stíhané dvojici hrozí až desetileté vězení. Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Investice
Ilustrační fotoFoto: iStockphoto – baona
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Obvinění lidé podle kriminalistů nejpozději v roce 2018 vybudovali a ovládli rozsáhlou skupinu přibližně 70 vzájemně personálně a majetkově propojených obchodních společností. Jejich prostřednictvím pak systematicky vybírali finanční prostředky od investorů.

Klienty lákali především na garantované roční zhodnocení od šesti do 15 procent. „Finanční prostředky získávali zejména prostřednictvím emisí dluhopisů, akcií a dalších investičních nástrojů,“ uvedl mluvčí.

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Vyšetřovatelé tvrdí, že získané peníze nesloužily k realizaci slibovaných projektů, ale především k financování provozu propojených firem, k osobní potřebě pachatelů a k vyplácení závazků vůči dřívějším investorům.

„Celý systém tak podle dosavadních zjištění vykazoval znaky takzvaného Ponziho schématu, jehož fungování je závislé na neustálém přílivu nových finančních prostředků,“ uvedl Ibehej.

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Policejní centrála provedla v uplynulých dnech domovní prohlídky na několika místech v Česku, zejména v Jihomoravském kraji. Zajistila při nich množství důkazů v listinné i elektronické podobě, a to včetně pěti desítek kusů výpočetní techniky určené k těžbě kryptoměn.

Obviněná dvojice zastávala podle kriminalistů klíčové role při řízení celé skupiny firem a při nakládání s penězi investorů. Oba stíhané poslal soud do vazby. Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně.

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