Podporuji Orbána, vzkázal Babiš. "Volba stability je důležitější než kdy dřív"

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil Viktora Orbána, který se se svou stranou Fidesz uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. Orbán podle českého premiéra vždy bojoval za silnější Evropu a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív, napsal dnes Babiš na síti X.
Babiš míní, že maďarský premiér Orbán vždy bojoval za silnější Evropu, postavenou na míru, suverénních členských státech a konkurenceschopnosti. "Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív," uvedl.
Český premiér se měl v březnu zúčastnit v Budapešti shromáždění vrcholných politiků hlásících se k europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, kteří vyjadřovali podporu Orbánovi před nadcházejícími volbami. Cestu do Budapešti ale Babiš nakonec zrušil kvůli úmyslnému zapálení haly zbrojařské společnosti LPP Holding v Pardubicích, který policie vyšetřuje jako teroristický útok. V zaslané videozdravici ocenil Orbánovu dosavadní politiku, hodnoty a zkušenosti.
Nedělní volby v Maďarsku rozhodnou, zda Orbán zůstane v čele země, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník a nyní hlavní oponent Péter Magyar. Dvaašedesátiletý Orbán tentokrát není považován za favorita, průzkumy naznačují, že by jeho Fidesz mohl volby prohrát. Ani zvětšující se náskok Magyarovy opoziční strany Tisza v průzkumech by ale podle některých pozorovatelů nemusel stačit k odstavení dosavadního hegemona maďarské politiky od moci.
Vládní strana Fidesz staví kampaň především na tématech suverenity, odporu vůči migraci a kritice Evropské unie, přičemž zdůrazňuje stabilitu a kontinuitu. Magyar slibuje mimo jiné reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli korupci a rozkladu právního státu zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů EU. Opozice se také snaží mobilizovat voliče prostřednictvím kritiky stavu právního státu, korupce a ekonomických problémů, jako je inflace či životní náklady. Významnou roli v kampani hraje také zahraničněpolitická orientace země, včetně vztahů k Rusku a EU, která se stává jedním z dělících témat kampaně.
