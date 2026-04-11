11. 4. Izabela
Podporuji Orbána, vzkázal Babiš. "Volba stability je důležitější než kdy dřív"

ČTK

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil Viktora Orbána, který se se svou stranou Fidesz uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. Orbán podle českého premiéra vždy bojoval za silnější Evropu a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív, napsal dnes Babiš na síti X.

29.09.21. Praha, předseda maďarské vlády Viktor Orbán, v pražské Kramářově vile ho přivítal premiér Andrej Babiš (ANO)l, deníkFoto: HN - Libor Fojtík
Babiš míní, že maďarský premiér Orbán vždy bojoval za silnější Evropu, postavenou na míru, suverénních členských státech a konkurenceschopnosti. "Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív," uvedl.

Český premiér se měl v březnu zúčastnit v Budapešti shromáždění vrcholných politiků hlásících se k europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, kteří vyjadřovali podporu Orbánovi před nadcházejícími volbami. Cestu do Budapešti ale Babiš nakonec zrušil kvůli úmyslnému zapálení haly zbrojařské společnosti LPP Holding v Pardubicích, který policie vyšetřuje jako teroristický útok. V zaslané videozdravici ocenil Orbánovu dosavadní politiku, hodnoty a zkušenosti.

Nedělní volby v Maďarsku rozhodnou, zda Orbán zůstane v čele země, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník a nyní hlavní oponent Péter Magyar. Dvaašedesátiletý Orbán tentokrát není považován za favorita, průzkumy naznačují, že by jeho Fidesz mohl volby prohrát. Ani zvětšující se náskok Magyarovy opoziční strany Tisza v průzkumech by ale podle některých pozorovatelů nemusel stačit k odstavení dosavadního hegemona maďarské politiky od moci.

Související

Vládní strana Fidesz staví kampaň především na tématech suverenity, odporu vůči migraci a kritice Evropské unie, přičemž zdůrazňuje stabilitu a kontinuitu. Magyar slibuje mimo jiné reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli korupci a rozkladu právního státu zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů EU. Opozice se také snaží mobilizovat voliče prostřednictvím kritiky stavu právního státu, korupce a ekonomických problémů, jako je inflace či životní náklady. Významnou roli v kampani hraje také zahraničněpolitická orientace země, včetně vztahů k Rusku a EU, která se stává jedním z dělících témat kampaně.

Mohlo by vás zajímat
Woman,Salts,Food,With,A,Pinch,Of,Salt,At,The

Mysleli, že solí tak akorát. Sůl se přitom do těla dostává i úplně jinak, varují odborníci

Češi často netuší, kolik soli ve skutečnosti přijímají. Nejde přitom jen o slané pochutiny – většina sodíku se do jídelníčku dostává skrytě, v běžných potravinách, které na první chuť slané nejsou. Odborníci proto upozorňují na fenomén takzvané sodíkové slepoty, kdy člověk svůj reálný příjem výrazně podceňuje a jeho tělo přitom dlouhodobě čelí nadbytku.

ženy, dívky, transparent, palestinský šátek (shemagh), Okresní soud v Pardubicích, vazební zasedání, jednání o vazbě

Hromadná ztráta paměti. Od Anežky obviněné z terorismu dávají všichni ruce pryč

Zapírání, lhaní, mlčení. S tím vším se setkal reportér deníku Aktuálně.cz, když v uplynulých dnech v západních Čechách oslovoval lidi, kteří měli dřív blízko k Anežce Brahové. Ta je od 24. března obviněná z terorismu. Policie ji jako jednu ze skupiny několika mladých lidí z propalestinské komunity spojuje se žhářským útokem na pardubický závod zbrojovky LPP Holding.

