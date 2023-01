Volte za prezidenta Baštu, šíří po sítích jeho odpůrci. Doufají, že tím oslabí Babiše

Kandidát SPD Jaroslav Bašta má nečekané příznivce. Na sociálních sítích mu podporu vyjadřují i lidé, kteří ho ale volit nehodlají. A ani nechtějí, aby byl prezident. Doufají však, že jejich příspěvky se dostanou k váhajícím voličům, kteří nakonec upřednostní Baštu před předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.

Poslanec SPD a bývalý ministr a diplomat Jaroslav Bašta nepatří k hlavním favoritům prezidentských voleb, které začínají tento pátek. Spolu s expremiérem Andrejem Babišem však usiluje o podobné voliče, zejména ty, kteří jsou nespokojení s vládou Petra Fialy (ODS).

Podle analytiků část voličů stále zvažuje, koho bude volit. A někteří nerozhodnutí váhají právě mezi kandidátem SPD a šéfem ANO. Na sociálních sítích se proto zobrazují příspěvky, které oba uchazeče o Hrad porovnávají, případně Baštu vyzdvihují.

Sdílí je však i lidé, kteří nejsou Baštovi voliči. Dokonce s jeho názory vůbec nesouzní. Například podnikatel a konzultant Petr Ludwig, kterého na Facebooku sleduje 45 tisíc lidí, publikoval fotografii s poslancem SPD s nápisem "miláček národa". Jindy zase na svém profilu publikoval Baštův volební plakát. Ludwig přitom v prezidentských volbách podporuje generála ve výslužbě Petra Pavla.

Podobné příspěvky sdílí i další, například politický marketér Jakub Horák. Jejich cílem je přimět nerozhodnuté voliče, aby místo Babiše volili Baštu, čímž by bývalý premiér přišel o hlasy, které by mu mohly chybět v boji o postup do druhého kola voleb, které se koná o 14 dní později. Postupují do něj dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v kole prvním.

Příspěvky na Baštovu podporu například zmiňují, že na rozdíl od Babiše hlasoval v Poslanecké sněmovně v době koronavirové epidemie proti lockdownům. Opakují také Baštův slib, že jednou z prvních věcí, co by ve funkci prezidenta udělal, by bylo odvolání stávající vlády. Poslanec SPD to opakovaně tvrdí, ačkoliv by to podle právníků bylo protiústavní.

Některé tyto příspěvky na svém Facebooku sdílí i místopředseda SPD Radim Fiala a samotný Bašta, který navíc autory pochválil za hezké zpracování rozdílů mezi ním a Babišem. Navíc k tomu přidal i několik svých vlastních postřehů.

Video: Přiletí dezinformační "granát"? Třetina Čechů je zranitelná, říká analytik Vrabel (10. 1. 2023)