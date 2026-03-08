Podpora prezidenta vzrostla, podle mnohých ale příliš zasahuje do politiky

Prezident Petr Pavel se i tři roky od zvolení těší nadpoloviční podpoře občanů. Důvěra v prezidenta ve srovnání s předchozím rokem navíc vzrostla, a to napříč veřejností i demografickými skupinami.
V posledním roce však podle dat analytického ústavu STEM narostl dojem, že prezident příliš zasahuje do vnitropolitického dění. O průzkumu dnes informoval server iROZHLAS.cz.
Na přímou otázku, zda důvěřují prezidentovi, odpovědělo kladně 57 procent respondentů. Pavel se tak výrazně přiblížil své zatím nejvyšší podpoře. Několik měsíců po zvolení měl prezident podle průzkumu důvěru 60 procent veřejnosti. V následujících dvou letech se snížila, přesto po celou dobu mandátu zůstala nad polovinou. Nejvíc Pavlovi věří mladí lidé a podpora stoupá také s vyšším dosaženým vzděláním.
Podle analytika STEM Martina Kratochvíla prezidentovi pomohla jeho role v povolebním vyjednávání. "Obrázek se oproti loňsku vylepšil. Situace kolem loňských voleb a další události, které se odehrály později, jsou prvním okamžikem, kdy může prezident v našem ústavním systému využít své pravomoci naplno a opravdu hraje nějakou dobu hlavní roli. Zdá se, že alespoň podle velké části veřejnosti zvládl tuto roli dobře," uvedl analytik.
Voliči stran, které tvoří současnou vládu ANO, Motoristé a SPD, převážně prezidentovi nedůvěřují. Nejslabší pozici má mezi voliči stran kolem SPD a samotné SPD. Pavlovi naopak důvěřuje jednoznačná většina voličů stávající sněmovní opozice. U voličů koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) dosahuje důvěra v prezidenta 96 procent, v hnutí STAN 95 procent a u podporovatelů Pirátů se Zelenými 97 procent.
Podstatnou změnu zaznamenal STEM v otázce zasahování prezidenta do politického dění. "Necelá polovina lidí soudí, že do systému vstupuje až příliš aktivně," uvedl Kratochvíl. Pokud by se tak dělo dlouhodobě, může to podle analytika ohrozit nebo snížit důvěru veřejnosti v prezidenta.
Připomněl přitom, že podobná situace se opakovala i u bývalých prezidentů Miloše Zemana, Václava Klause i Václava Havla. "Když se prezident dostane do dlouhodobého sporu s premiérem nebo vládou, tak mu to spíš uškodí jak v důvěře, tak i v jiných hodnoceních," popsal analytik. Podle 90 procent dotázaných by prezident měl být nadstranický.
Generál ve výslužbě Petr Pavel vyhrál prezidentské volby v lednu 2023. Stal se tak čtvrtým prezidentem samostatné ČR.
