Domácí

Sám měl dostat miliony. Spolupracující obžalovaný popsal korupci v kauze Dozimetr

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN), zlínský podnikatel Michal Redl a další obžalovaní v kauze Dozimetr vytvořili uskupení, aby se dostali k zakázkám pražského dopravního podniku (DPP). U hlavního líčení v případu rozsáhlé korupce v DPP to uvedl spolupracující obviněný, podnikatel Pavel Dovhomilja. On sám dostal postupně několik milionů korun.
Obžalovaný v kauze Dozimetr Pavel Dovhomilji, 13. října 2025
Obžalovaný v kauze Dozimetr Pavel Dovhomilji, 13. října 2025 | Foto: ČTK

Údaje o zakázkách dodával skupině podle Dovhomilji někdejší ekonomický ředitel dopravního podniku Matej Augustín. "Byl schopný dodat informace k projektům z informačního systému SAP," řekl podnikatel. Další neveřejné informace dostával podnikatel i od bývalého vedoucího jednotky informačních technologií DPP Luďka Šteffela.

Související

"Byli zvyklí, že jim politici lížou pr*el." U soudu zní odposlechy z kauzy Dozimetr

Hlubuček, dozimetr

Muž vypověděl, že obžalované z kauzy Dozimetr zpočátku nevnímal jako organizovanou skupinu, ale jako uskupení lidí, kteří mají vliv. On sám v něm byl odborníkem na informační technologie. Dovhomilja se podle své výpovědi nejprve seznámil s Hlubučkem, bylo to v polovině roku 2019. "Měl rozhodující slovo v politických otázkách," popsal roli bývalého náměstka ve skupině podnikatel. Hlubuček také Dovhomilju seznámil s Redlem.

Podnikatel popsal také dělení peněz z provizí za zakázky ve skupině. Uvedl, že je dostával on sám, Redl a podnikatel Pavel Kos, někdy i jiní členové. Muž ale podle své výpovědi nebyl u situace, kdy by skupina finančně podpořila nějakou politickou stranu či hnutí. Redla vnímal jako člověka, který zastupuje STAN v Praze. Postupně pak Dovhomilja soudu vylíčil i postavení dalších lidí ve skupině. Popsal také opatření, která přijímala skupina proti odposlechům a sledování policií.

O čem je kauza Dozimetr? 

V kauze Dozimetr se u soudu zpovídá skupina lidí v čele s Redlem a Hlubučkem. Oba vinu odmítají. Redlem vedená skupina podle státního zástupce Adama Borguly přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Zlínský podnikatel údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí, jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP.

Dva podnikatelé - Dovhomilja a Zakaría Nemrah - ale ještě před hlavním líčením uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud jim pravomocně uložil peněžité tresty dva miliony a tři miliony korun. Oba muži se doznali. Dovhomilja má navíc status spolupracujícího obviněného a musí dnes u soudu svědčit. Dohodu nyní uzavřel i Šteffel, soud ji projedná na počátku listopadu stejně jako věc Kose, který se doznal. U Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět, muž spolupracuje s policií.

Související

V kauze Dozimetr odmítl vinu další obžalovaný. Hrozí mu 6,5 roku a vysoká pokuta

Maroš Jančovič kauza Dozimetr

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

 
Mohlo by vás zajímat

Pavel se vyjádřil k Turkovi: Pokud se pravost výroků potvrdí, je to zásadní problém

Pavel se vyjádřil k Turkovi: Pokud se pravost výroků potvrdí, je to zásadní problém

Turek platově brutálně prodělá. O to víc, pokud nebude ministrem, ale jen poslancem

Turek platově brutálně prodělá. O to víc, pokud nebude ministrem, ale jen poslancem

Uprchlý exposlanec Wolf míří do Česka. Deportují ho z věznice v Paraguayi

Uprchlý exposlanec Wolf míří do Česka. Deportují ho z věznice v Paraguayi

Pavel varoval před "králičí norou". Mluvil také o válce na Ukrajině

Pavel varoval před "králičí norou". Mluvil také o válce na Ukrajině
domácí Aktuálně.cz Obsah korupce Kauza Hlubuček-Dozimetr

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Pavel se vyjádřil k Turkovi: Pokud se pravost výroků potvrdí, je to zásadní problém

ŽIVĚ
Pavel se vyjádřil k Turkovi: Pokud se pravost výroků potvrdí, je to zásadní problém

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 4 minutami

ŽIVĚ
Hamás předal všechny živé rukojmí z Gazy. Trump: Nastává zlatý věk Izraele

Hamás předal všechny živé rukojmí z Gazy. Trump: Nastává zlatý věk Izraele
Prohlédnout si 14 fotografií
Rabín troubí na šofar, zatímco příbuzní a přátelé izraelského rukojmího Alona Ohela, drženého v Gaze od útoku Hamásu ze 7. října 2023, sledují zpravodajství o jeho propuštění v rámci výměny rukojmích a vězňů a příměří mezi Hamásem a Izraelem.
Lidé sledují živý přenos návratu izraelských rukojmích z Gazy na náměstí známém jako náměstí Rukojmích v Tel Avivu.
před 30 minutami
Turek platově brutálně prodělá. O to víc, pokud nebude ministrem, ale jen poslancem

Turek platově brutálně prodělá. O to víc, pokud nebude ministrem, ale jen poslancem

Nově zvolený poslanec za Motoristy sobě se rozloučí nejen s pohádkovým platem a náhradami, ale také relativním klidem v Bruselu.
Aktualizováno před 39 minutami
Nobelovu cenu za ekonomii získali tři vědci. Zkoumají vliv inovací na ekonomiku

Nobelovu cenu za ekonomii získali tři vědci. Zkoumají vliv inovací na ekonomiku

Cena za ekonomii se uděluje se od roku 1968 a naprostou většinu nositelů tohoto ocenění tvoří Američané.
před 41 minutami
"Spíš hon na nejbližšího mechanika." Šéf NATO si střílí z Rusů a jejich ponorky

"Spíš hon na nejbližšího mechanika." Šéf NATO si střílí z Rusů a jejich ponorky

Ruské ministerstvo obrany popřelo informace o tom, že se u břehů Francie kvůli poruše nouzově vynořila ruská ponorka.
před 1 hodinou
Neuvěřitelná operace křídla. Záchrana motýla zaujala odborníky a stala se virální

Neuvěřitelná operace křídla. Záchrana motýla zaujala odborníky a stala se virální

Podívejte se na neuvěřitelnou operaci transplantace motýlího křídla. Záchrana života ohroženého druhu zaujala odborníky i laiky po celém světě.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: Česká muniční iniciativa. Zahodí Andrej Babiš deset miliard?

Další zprávy