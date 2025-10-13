Sám měl dostat miliony. Spolupracující obžalovaný popsal korupci v kauze Dozimetr

Údaje o zakázkách dodával skupině podle Dovhomilji někdejší ekonomický ředitel dopravního podniku Matej Augustín. "Byl schopný dodat informace k projektům z informačního systému SAP," řekl podnikatel. Další neveřejné informace dostával podnikatel i od bývalého vedoucího jednotky informačních technologií DPP Luďka Šteffela.
Muž vypověděl, že obžalované z kauzy Dozimetr zpočátku nevnímal jako organizovanou skupinu, ale jako uskupení lidí, kteří mají vliv. On sám v něm byl odborníkem na informační technologie. Dovhomilja se podle své výpovědi nejprve seznámil s Hlubučkem, bylo to v polovině roku 2019. "Měl rozhodující slovo v politických otázkách," popsal roli bývalého náměstka ve skupině podnikatel. Hlubuček také Dovhomilju seznámil s Redlem.
Podnikatel popsal také dělení peněz z provizí za zakázky ve skupině. Uvedl, že je dostával on sám, Redl a podnikatel Pavel Kos, někdy i jiní členové. Muž ale podle své výpovědi nebyl u situace, kdy by skupina finančně podpořila nějakou politickou stranu či hnutí. Redla vnímal jako člověka, který zastupuje STAN v Praze. Postupně pak Dovhomilja soudu vylíčil i postavení dalších lidí ve skupině. Popsal také opatření, která přijímala skupina proti odposlechům a sledování policií.
O čem je kauza Dozimetr?
V kauze Dozimetr se u soudu zpovídá skupina lidí v čele s Redlem a Hlubučkem. Oba vinu odmítají. Redlem vedená skupina podle státního zástupce Adama Borguly přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Zlínský podnikatel údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí, jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP.
Dva podnikatelé - Dovhomilja a Zakaría Nemrah - ale ještě před hlavním líčením uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud jim pravomocně uložil peněžité tresty dva miliony a tři miliony korun. Oba muži se doznali. Dovhomilja má navíc status spolupracujícího obviněného a musí dnes u soudu svědčit. Dohodu nyní uzavřel i Šteffel, soud ji projedná na počátku listopadu stejně jako věc Kose, který se doznal. U Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět, muž spolupracuje s policií.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.