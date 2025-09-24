Domácí

Zvláštní finále Starostů. „Je to hrubá chyba,“ hodnotí expert Rakušanovu výzvu

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 41 minutami
Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan v posledních dnech vnesl do kampaně zcela nový prvek: namísto toho, aby mobilizoval veřejnost k volbě subjektu, kterému předsedá, vyrukoval s tím, aby na sebe strany, které sestavily vládu po minulých volbách, neútočily. A aby toho nebylo málo, roznášel po Praze letáky Pirátů a koalice Spolu.
Aktuálně.cz přináší ukázku z předvolební kampaně šéfa STAN Víta Rakušana, který lidem dával v pondělí v Praze mimo jiné předvolební letáky Pirátů. | Video: Radek Bartoníček

"Berte a běžte volit! Nejradši samozřejmě budu, když pošlete do čela Starosty. Ale dnes na Andělu jsem dal lidem možnost si vybrat. V těchto volbách jde totiž o dobrý výsledek demokratických stran. A toho se dá dosáhnout jedině společnými silami." Tak zní pondělní vzkaz Víta Rakušana voličům na sociální síti X, ke kterému přiložil i fotku, jak po Praze roznáší letáky Pirátů a koalice Spolu (viz video v úvodu článku).

Ještě předtím Rakušan na sociálních sítích vyrukoval s tím, že by na sebe strany, které sestavily vládu po minulých volbách, neměly v kampani útočit. "Mobilizujme spoluprací", zní aktuální heslo hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které už na jaře přišlo s tzv. dobrou kampaní.

V ní se Rakušan odmítl negativně vymezovat vůči své konkurenci - podstata kampaně spočívala v dobročinné sbírce.

Na jednu stranu jde o další krok a prohloubení plánu, se kterým STAN přišel už dříve: nevnášet do kampaně agresivitu, nevést antikampaň, působit pozitivně a především klást důraz na to, o co se v těchto volbách podle Rakušana hraje. "Dát lidem naději," jak opakovaně řekl Rakušan v nedělní diskusi s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem na ČT24. Naději v pokračování vlády složené, jak opět zdůrazňuje předseda STAN, z demokratických stran.

Otázkou je, jak na voliče zapůsobí, že se Rakušan v horké fázi předvolební kampaně rozhodl nepropagovat svoji stranu, nýbrž konkurenci.

"Myslím si, že to je hrubá chyba. Myšlenka za tím je možná vznešená, nemám ale pocit, že by voliči takovou aktivitu potřebovali," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog a expert na politický marketing Ott Eibl.

V kampani by podle něj mělo platit, že až tolik nemluvíte o svých reálných konkurentech.

"A těmi jsou ti, kdo jsou vaší straně nejblíž. Proto distribuce letáků jiné než domácí strany je za mě vlastně docela mimo. Asi tím nikoho nepřitáhne a lidem, kteří zvažují STAN, de facto říká - nemusíte volit nás, jen když zvolíte někoho z těchto stran. A to by asi udělali stejně," uvažuje Eibl.

S podobnou iniciativou jako Rakušan přišla také poslankyně Michaela Šebelová, která vede kandidátku STAN v Moravskoslezském kraji. "Máme za sebou debatu se studenty v Ostravě. Nabila mě optimismem. Máme naději, že to dobře dopadne," uvedla v pondělí na sociální síti X s tím, že se s lídrem Pirátů na Ostravsku Lukášem Černohorským domluvili na společné kampani.

Jejich společná akce se uskuteční tento pátek od 14:00 ve Frenštátu pod Radhoštěm. "Protože uspět můžeme jen společně," zdůraznila Šebelová. Redakci Aktuálně.cz zajímalo, co přesně to znamená a zda Piráti a STAN budou závěr kampaně v regionu nějak koordinovat. Lukáš Černohorský nám ale řekl, že to tak není. "Je to ojedinělá záležitost, my jinak vedeme každý svoji kampaň, po vlastní ose," říká Černohorský.

