Podívejte se, za co poslední roky utráceli hejtmani. Většina z nich nežije na dluh

Investice do vybavení a oprav nemocnic: Kraje zpravidla nemají možnost investovat přímo do provozu nemocnic, jak vysvětluje mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová. "Nemocnice jsou samostatné obchodní společnosti, financování vybavení z veřejných prostředků by byla nedovolená veřejná podpora," říká. Často jsou však budovy nemocnic v majetku krajů, a kraje tak peníze vydávají na jejich opravy a případně rozšiřování. Dostavba některé z krajských nemocnic se tak stala vůbec největší investicí v rozpočtu hned čtyř krajů.