Podívejte se, jak má vypadat "nejmodernější nemocnice na světě" ve Zlíně

Zlínský kraj zveřejnil pracovní vizualizace nové zlínské nemocnice, jejíž stavba má vyjít přibližně na osm miliard korun. Jak v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), stavba nového komplexu vyjde levněji než rekonstrukce stávajících budov. V době dostavby půjde podle Čunka o nejmodernější nemocnici na světě.

Celkem má mít zdravotnické zařízení devět set devatenáct lůžek v pěti nadzemních podlažích, více jak třicet lékařských odborností a sto šest tisíc metrů čtverečních užitné plochy. Součástí areálu má být také heliport, čtyři parkovací domy s kapacitou až čtrnáct set míst nebo bezprostřední napojení na veřejnou dopravu.

Zlínský kraj si na stavbu bude muset vzít několikamiliardový úvěr, podle Čunka je to však levnější varianta než rekonstrukce. "Přestavba staré nemocnice by stála deset až dvanáct miliard korun, navíc by probíhala za provozu a tím by se protáhla odhadem na dvanáct let. Oproti tomu stavba nové nemocnice bude stát podle posledních propočtů osm miliard korun, včetně výstavby nové léčebny dlouhodobě nemocných," uvedl hejtman.

Kraji s přípravou projektu pomáhají manažeři společnosti Penta, kteří mají zkušenosti s výstavbou nových nemocnic na Slovensku.

Architekt: Odvážné, ale racionální rozhodnutí

Architekt Miroslav Pospíšil, který má na starosti projektovou přípravu nemocnice, pro Český rozhlas uvedl, že stavba nového zdravotnického bloku ve Zlíně nemá v tuzemsku obdobu. Nemocnice jsou totiž v Česku většinou v historických areálech, které se postupně modernizují a opravují. Zcela nový nemocniční areál takového rozsahu už nebyl postaven více než třicet let. "Je to velmi odvážné, zároveň racionální rozhodnutí," řekl Pospíšil.

Nemocnice podle něj bude stát mezi obytnou zástavbou a obchodním centrem u hlavní silnice do Zlína. "Musíme vytvořit prostor pozitivní i pro okolí, celé území se snažíme vyřešit optimálně," řekl Pospíšil. Podle něj se nyní pracuje na tom, aby celý komplex fungoval po všech stránkách.

S nápadem postavit zcela novou nemocnici přišel začátkem roku i nový pražský primátor Zdeněk Hřib (piráti). Ten chce vybudovat moderní areál v pražských Letňanech, kam by se přesunula nemocnice z Bulovky. Projekt by podle něj vyšel na osm a půl miliardy korun. Na stejné parcele by přitom rád premiér Andrej Babiš postavil komplex pro více než deset tisíc státních úředníků. Jednání mezi vládou a městem o tomto území však stále pokračují a není zatím jisté jestli se obě strany vůbec nějak domluví.