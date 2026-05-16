Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde, stíhán bude na svobodě

Soud v České Lípě v sobotu neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Jednání bylo neveřejné, podle zpravodaje ČTK obviněný po ukončení jednání odjel autem s obhájcem. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová sdělila, že muž byl propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Pětatřicetiletý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít.
Policie muže zadržela ve čtvrtek, za krádež mu hrozí až osm let vězení. Policie ho obvinila také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.
Zloděj ukradl lebku v úterý vpodvečer, využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Podle policie si čin naplánoval.
Podle zpravodaje ČTK obviněný po vazebním jednání nastoupil s obhájcem do civilního auta. K soudu ho přivezlo policejní vozidlo, které zajelo do dvora.
Mohlo by vás zajímat: Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout
Poslední ze strůjců masakru je mrtev. Izrael zabil šéfa ozbrojeného křídla Hamásu
Izraelská armáda v sobotu oznámila, že při pátečním vzdušném úderu v Pásmu Gazy zabila Izzadína Haddáda, šéfa ozbrojeného křídla Hamásu a podle izraelských představitelů posledního ze strůjců masakru na jihu Izraele ze 7. října 2023. Jeho smrt potvrdil agenturám Reuters a AFP také vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí.
Úspěch ukrajinských dronů. Snímky odhalily totální zkázu na elitním ruském letišti
Je to klíčové ruské letiště pro bombardování ukrajinského vnitrozemí a slouží také jako hlavní výcvikové centrum námořního letectva – letecká základna Jejsk na pobřeží Azovského moře. Ukrajinským dronům se tam ale podařilo proniknout. Zničily unikátní obří proudový obojživelný letoun Be-200. Ruské námořnictvo ho mělo jen tři kusy a Rusové ho už nedokážou vyrábět.
Vešel dovnitř, pak už ho nikdo neviděl. Pařížský soudce otevírá kauzu novináře zavražděného na konzulátě
Pařížský soudce bude vyšetřovat vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, který byl zabit v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátě v Istanbulu. Informovala o tom v sobotu agentura AFP, která se odvolává na své zdroje.
Dostál na MS nepřiletí, neprošel prohlídkou. Místo pro gólmana však zůstává otevřené
Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z play off NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou.
Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu
Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.