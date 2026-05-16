Přeskočit na obsah
Benative
16. 5. Přemysl
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde, stíhán bude na svobodě

ČTK

Soud v České Lípě v sobotu neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.

Zdislavina lebka
Lebka sv. ZdislavyFoto: Petrášek Radek
Reklama

Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Jednání bylo neveřejné, podle zpravodaje ČTK obviněný po ukončení jednání odjel autem s obhájcem. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová sdělila, že muž byl propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Pětatřicetiletý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít.

Policie muže zadržela ve čtvrtek, za krádež mu hrozí až osm let vězení. Policie ho obvinila také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.

Související

Zloděj ukradl lebku v úterý vpodvečer, využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Podle policie si čin naplánoval.

Podle zpravodaje ČTK obviněný po vazebním jednání nastoupil s obhájcem do civilního auta. K soudu ho přivezlo policejní vozidlo, které zajelo do dvora.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout

Politická šikana z 11. května 2026. | Video: Petra Jaroměřská, Radek Bartoníček a Vratislav Dostál.
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
People carry a body identified by mourners as Hamas commander al-Haddad
People carry a body identified by mourners as Hamas commander al-Haddad
People carry a body identified by mourners as Hamas commander al-Haddad

Poslední ze strůjců masakru je mrtev. Izrael zabil šéfa ozbrojeného křídla Hamásu

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že při pátečním vzdušném úderu v Pásmu Gazy zabila Izzadína Haddáda, šéfa ozbrojeného křídla Hamásu a podle izraelských představitelů posledního ze strůjců masakru na jihu Izraele ze 7. října 2023. Jeho smrt potvrdil agenturám Reuters a AFP také vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí.

Ruský letoun Berijev Be-200
Ruský letoun Berijev Be-200
Ruský letoun Berijev Be-200

Úspěch ukrajinských dronů. Snímky odhalily totální zkázu na elitním ruském letišti

Je to klíčové ruské letiště pro bombardování ukrajinského vnitrozemí a slouží také jako hlavní výcvikové centrum námořního letectva – letecká základna Jejsk na pobřeží Azovského moře. Ukrajinským dronům se tam ale podařilo proniknout. Zničily unikátní obří proudový obojživelný letoun Be-200. Ruské námořnictvo ho mělo jen tři kusy a Rusové ho už nedokážou vyrábět.

Reklama
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu

Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.

Reklama
Reklama
Reklama