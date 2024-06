Ulice měst ovládli tatíci z fabrik se samopaly. Pět vražd maskovala zbabělá křivárna

Čtvrtek 21. srpen 1969. První výročí invaze armád Varšavské smlouvy do Československa. Pár letních dnů, které národu vypálí bolestivý cejch. Lidé zaplní ulice měst, protestují proti okupaci i nastupující normalizaci. A umírají. Byly to dny, kdy vláda podrazila své občany. Definitivně. Dny, kdy Češi stříleli Čechy. Potrestán za to nebyl nikdo. Odškodněn už vůbec ne.

Podcast Podivné Zločiny - Srpen 1969 (teaser) | Video: Jakub Zuzánek