Šli si jen zaplavat. "Mozkožrout" zabil v ústeckém bazénu 16 lidí, nikdo nevěděl proč

V první polovině 60. let minulého století se v severních Čechách objevila agresivní nemoc, která stála život šestnáct lidí. Převážně dospívajících či dětí. Lékaři a vědci dlouho nechápali, co se děje. Jediné, co oběti spojovalo, byla návštěva bazénu v Ústí nad Labem krátce před smrtí. Záhadu se podařilo rozluštit až za deset let.

1:02 Podivné zločiny - Mozkožrout (teaser) | Video: Pavel Švec