„Pod obojkem měl krvavou ránu.“ V pejskařské kauze přibývají další výpovědi

Poté co Aktuálně.cz zveřejnilo příběh manželů Hubingerových, kteří tvrdí, že po návratu z dovolené našli ve svém bytě místo domluveného hlídače pro své fenky dvě cizí ženy, se redakci ozvali další údajní klienti služby Dogsitting.cz. Mluvili například o zraněních, se kterým se jim zvířata vrátila do rukou, nebo o tom, že sami měli podezření, že se u nich doma pohybovali cizí lidé.
To, co mohlo na začátku vypadat jako ojedinělý spor jedné rodiny, začíná nabývat širších rozměrů.
Aktuálně.cz v pondělí přineslo příběh manželů Hubingerových z Prahy. Ti tvrdí, že za individuální hlídání svých dvou adoptovaných fenek zaplatili přes 18 tisíc korun.
Když se ale nečekaně vrátili z dovolené dříve, našli podle svých slov na terase dvě cizí ženy. Jedna z nich jim měla říct, že se o jejich psy starala téměř celý týden. Manželé navíc tvrdí, že jedna z fenek byla po návratu silně vystresovaná a dva dny se schovávala za toaletou.
Krátce po zveřejnění článku začala redakce dostávat zprávy od dalších údajných klientů hlídací služby. Nešlo jen o komentáře na sociálních sítích. Lidé posílali i fotografie nebo dlouhé konverzace z WhatsAppu.
Výpovědi jednotlivců přitom od sebe dělí několik let a jejich okolnosti se liší. V některých případech probíhalo hlídání doma u majitelů zvířete, jindy u provozovatele hlídací služby Martina Růžičky.
Přesto se v nich opakují podobné motivy. Někteří popisují zdravotní problémy psů po návratu z hlídání, jiní mluví o podezření, že se v jejich bytech pohybovali další lidé, přestože očekávali individuální péči.
Objevují se u nich také pochybnosti o tom, zda psi skutečně zůstávali v prostředí a režimu, který si s Růžičkou předem domluvili.
Někdo roky mlčel, protože měl pocit, že by mu stejně nikdo nevěřil. Jiný se bál veřejného sporu nebo právních kroků. Další si své pochybnosti jednoduše neuměl vysvětlit a teprve po přečtení příběhu Hubingerových mu začaly jednotlivé střípky zapadat do sebe.
Aktuálně.cz znovu oslovilo také provozovatele služby Martina Růžičku s žádostí o reakci.
Pod obojkem našla krvavou ránu
Jednou z těch, kdo se po zveřejnění článku redakci ozvali, je paní Iveta. Ta redakci sdělila, že v roce 2023 hledala hlídání pro svého mladého australského ovčáka jménem Kešu. Službu si vybrala po důkladném hledání na internetu.
„Měl stovky pozitivních recenzí, prezentoval se jako zkušený profesionál. Ze všech možností na mě působil nejdůvěryhodněji,“ vzpomíná.
První jednodenní hlídání podle ní proběhlo bez problémů, a tak o několik měsíců později svěřila psa stejné službě znovu – tentokrát na týden. Během dovolené jí chodily fotografie z procházek a nic podle ní nenasvědčovalo tomu, že by se dělo něco neobvyklého.
Zlom podle ní přišel až po návratu. „Pes strašně zapáchal. Myslela jsem si, že byli někde u vody. Pak jsem mu ale rozhrnula srst, sundala obojek a zůstala jsem stát. Přes celý krk měl velkou ránu se strupy,“ popisuje.
Podle ní navíc bylo zřejmé, že někdo poranění ještě před jejich příjezdem ošetřoval. Srst byla slepená mastí připomínající dezinfekci a obojek nesl stopy po tom, že byl dlouhodobě utažený.
Když ale Martinu Růžičkovi zavolala, měl jí tvrdit, že o žádném zranění neví. Až pak jí napsal, že po jejich telefonátu kontaktoval svého veterináře, který doporučil ránu mazat a obojek vyprat.
Protože se stav psa v následujících dnech nezlepšoval, zamířila paní Iveta na veterinární kliniku. Ránu bylo nutné oholit a léčit několik týdnů. Podle veterinární zprávy, kterou má redakce k dispozici, majitelé přivezli psa s poraněním krku krátce po návratu z hlídání.
Paní Iveta zároveň tvrdí, že se změnilo i chování psa. „Byl asi deset dní úplně jiný. Australáci bývají veselí a plní energie. Najednou chodil poslušně u nohy a působil hrozně zaraženě,“ říká.
Zároveň ale zdůrazňuje, že nechce tvrdit víc, než může doložit. „Fotky nám posílal, pes byl venčený. Ale vrátil se s velkou ranou na krku a nikdo nám o tom nic neřekl. To je pro mě to podstatné.“
Uklízečku překvapilo, co našla
Další žena, která se redakci ozvala, vystupuje pod iniciálami EH. Službě měla svěřovat svého citlivého psa Delhiho. Právě proto si podle svých slov vybírala člověka, který se prezentoval jako zkušený kynolog (odborník na psy, jejich chování a chov – pozn. red.) schopný pracovat i s problémovými psy.
První kratší hlídání podle ní proběhla bez komplikací. Když se s manželem chystali na měsíční cestu do Spojených států, rozhodli se tak znovu využít Růžičkovy služby.
Během pobytu je však podle ní Růžička kontaktoval s tím, že je Delhi příliš náročný a přestěhoval ho z jejich bytu do svého. S tím však EH nesouhlasila a trvala na tom, aby se pes vrátil zpět do prostředí, na které byl zvyklý.
Krátce nato dostala telefonát od uklízečky, která do jejího domova pravidelně docházela a navzdory Růžičkově přání se rozhodla přijít uklidit i během zahraniční cesty majitelů.
„Říkala mi, že byt vypadal, jako kdyby tam bydlelo několik lidí. Byly tam kufry, kosmetika, nafukovací balónky, alkohol. Všude byl nepořádek a Delhi byl zavřený v koupelně,“ popisuje EH. V bytě měl být cítit silný zápach moči, dveře do kuchyně byly okousané a uklízečka majitelům poslala také fotografie zakrvácených obvazů, které v bytě našla.
To ale podle EH nebylo všechno. Delhi už před odjezdem majitelů trpěl onemocněním slinivky a každý den musel dostávat přesně dávkované léky. Na jedné z fotografií, kterou jí Růžička během pobytu poslal, si však EH všimla, že větší množství tablet bylo vysypané do jedné misky s krmením.
„V tu chvíli mi došlo, že vůbec nemohu vědět, kolik léků skutečně dostal. Přitom jsme všechno několikrát podrobně vysvětlovali,“ říká.
Když se jejich návrat ze USA kvůli zrušenému letu prodloužil o několik dní, Růžička podle ní odmítl v hlídání pokračovat. O psa se proto musel postarat její otec.
EH tvrdí, že po návratu byl Delhi výrazně úzkostnější než před odjezdem. „Dlouho jsem o tom nemluvila. Říkala jsem si, že to byla jen naše špatná zkušenost. Když jsem ale četla příběh Hubingerových, došlo mi, že některé věci se nápadně opakují. Proto jsem se rozhodla ozvat,“ říká.
Dodává, že dnes lituje hlavně toho, že své zkušenosti nezveřejnila už tehdy. „Možná by se některým dalším lidem nestalo to, co se stalo nám.“
Po hlídání začal pes zvracet
Podobné pochybnosti si zpětně vybavuje také bývalá klientka vystupující pod iniciálami ML, která měla hlídání od Růžičky využívat v letech 2018 až 2021. Tehdy ještě přes platformu Doginni, která propojuje majitele psů s prověřenými hlídači a venčiteli.
Zpočátku byla spokojená. Fenku Ruby svěřila Růžičkovi několikrát a první hlídání podle ní probíhala bez větších problémů. Postupně si ale začala všímat věcí, které jí postupně přestávaly dávat smysl.
„Občas mi přišla fotografie úplně jiného psa. Omluvil se, že se spletl. Brala jsem to jako drobnost,“ vzpomíná. Postupně si ale prý začala všímat i dalších nesrovnalostí. Tvrdí, že při předávání psa u Růžičky v bytě viděla více psů, než očekávala. Přitom měla za to, že se jedná o individuální hlídání.
Při jedné z cest jí prý navíc Růžička oznámil, že s jejím psem odjel mimo Prahu. „Nikdo se mě předem neptal, jestli s tím souhlasím. Prostě mi napsal, že jsou pryč,“ říká.
Po návratu z jednoho z pobytů podle ní Ruby opakovaně zvracela a z tlamy vyvrhla kus dřeva. Později si všimla, že má srst plnou jemného kovového prachu a je nezvykle špinavá.
Nejhorší zkušenost ale podle ní přišla při jednom z posledních hlídání. Fenka se vrátila domů apatická, odmítala jíst a objevila se u ní inkontinence. „Samozřejmě nemohu říct, že to způsobil právě pobyt u pana Růžičky. Jen vím, že předtím žádné takové problémy neměla,“ zdůrazňuje.
ML říká, že dlouho neměla důvod své zkušenosti zveřejňovat. Až když si přečetla výpovědi dalších klientů, začala si jednotlivé události spojovat.
„Najednou jsem zjistila, že některé věci nezažila jen Ruby. Že i ostatní mluvili o cizích lidech, větším počtu psů nebo o tom, že realita neodpovídala tomu, co jim bylo slíbeno,“ říká. Dodává, že ji dnes mrzí hlavně to, že provozovateli služby dlouho bezvýhradně důvěřovala.
Fenka měla problémy s pomočováním
Velmi podobně mluví také bývalý klient vystupující pod iniciálami NB, který Martinu Růžičkovi mezi lety 2019 a 2020 čtyřikrát svěřil své dvě adoptované fenky Alenku a Bonitku.
Zdůrazňuje, že nemá důkazy o pochybení a nechce tvrdit nic, co nemůže doložit. Přesto podle něj dnes některé tehdejší události působí v jiném světle.
„Když jsem četl zkušenosti ostatních lidí, začalo mi docházet, že jsme zažívali podobné věci. Nebyl to jeden velký problém, ale spousta drobností, které jsme tehdy přešli,“ říká.
První hlídání proběhlo v Růžičkově bytě. Podle NB se tehdy jedna z fen poprvé v životě pomočila uvnitř nějakého bytu a druhá dostala silný průjem. Při dalších pobytech tak hlídání probíhalo v bytě NB. Po návratu z jedné z cest také našli majitelé v lednici maso, přestože jim Růžička předtím tvrdil, že je vegan.
„Dnes mi připadá neuvěřitelné, že jsme se vůbec nezeptali, kdo tam byl. Jen jsme si řekli, že je asi trochu podivín. Nenapadlo nás, že by v našem bytě mohl pobývat někdo další,“ vzpomíná.
Podle něj se navíc opakoval ještě jeden zvláštní detail. Koupelna po každém hlídání silně zapáchala a zápach mizel až po několika dnech. Z dochované komunikace podle něj zároveň vyplývá, že Růžička nechával psy právě v koupelně, přestože mu s manželkou výslovně říkali, aby se mohli volně pohybovat po bytě.
„Nemohu dokázat, že tam byli zavření dlouhé hodiny. Ale zpětně si myslím, že právě to se dělo. Je to moje domněnka, nic víc,“ říká.
NB dodává, že mladší fenka Bonitka po těchto pobytech začala mít neobvyklé problémy s pomočováním. Souvislost s hlídáním ale podle něj prokázat nedokáže. „Bylo by nefér tvrdit, že to způsobil pan Růžička. Jen si dodnes myslím, že to spolu mohlo souviset,“ uzavírá.
Růžička odkázal na svého právníka
Redakce měla možnost se seznámit s částí dokumentů, které klienti ke svým tvrzením poskytli. Jde například o fotografie pořízené po návratu psů z hlídání nebo komunikaci přes WhatsApp a SMS.
Vedle kritických svědectví se na sociálních sítích ale objevují také desítky pozitivních zkušeností lidí, kteří služby Dogsitting.cz využili a žádné problémy nepopisují.
Aktuálně.cz proto znovu oslovilo také provozovatele služby Martina Růžičku s žádostí o reakci na výpovědi bývalých klientů. Ten redakci odkázal na právního zástupce Daniela Macka, kterého jsme následně rovněž požádali o stanovisko.
Advokátka Veronika Kaplanová z kanceláře MACEK.LEGAL následně redakci odpověděla. „Právní zastoupení pana Martina Růžičky jsme ve Vámi zmiňované věci nepřevzali. Nemůžeme tedy případ pro Vás blíže komentovat,“ napsala.
Martin Růžička následně redaktorovi poslal bez komentáře jinou e-mailovou adresu, na kterou redakce v úterý večer rovněž napsala. Do vydání článku neobdržela odpověď.
V souvislosti s prvním článkem týkajícím se manželů Hubingerových Martin Růžička na dotazy Aktuálně.cz uvedl, že se k tvrzením bývalých klientů nebude vyjadřovat s ohledem na probíhající soudní řízení.
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