Pod Ještědem se zrodila učitelská celebrita. Brita sledují na YouTube miliony lidí

Brit Steve Watts se do České republiky přistěhoval před šestnácti lety, aby zde učil děti angličtinu metodou, kterou vymyslel v Japonsku. Jejím základem je učit děti cizí jazyk tak, jako by to byla jejich mateřština. Postupem času začal Watts vytvářet videa, aby metodu dostal k co největšímu počtu dětí. Dnes má na YouTube miliony fanoušků a seriál by se v budoucnosti mohl objevit i v televizi.

Pro dvaačtyřicetiletého britského lektora Steva Wattse není žádný den stereotypní. Ráno třeba přeje žákům do Anglie hezký start nového školního roku a odpoledne pak zpívá cizímu chlapci v Mexiku všechno nejlepší k narozeninám. Ještě před několika lety byl Watts běžným učitelem jazyků, který vyučoval v liberecké bilingvní mateřské škole. Dnes je však tvůrcem videí na plný úvazek, celebritou, které lidé z celého světa platí za to, aby jejich dětem nebo žákům nahrála vzkaz. Watts je tváří naučných videí pro děti, v nichž figuruje společně s loutkou straky Maggie. Příběh se odehrává v animovaném prostředí. Videa vznikají v profesionálním studiu v nenápadném domě nedaleko centra Liberce, pod hlavičkou společnosti Wattsenglish, kterou "český" Brit spoluzaložil. Související Čech patří k top studentům na světě v biologii i zeměpisu. Prostě mě to baví, říká Součástí třicetičlenného týmu, který za videi stojí, je i režisér, scenáristé, skladatel hudby nebo animátoři. Málokdo z těch, kdo prochází kolem, přitom tuší, že právě za zdmi tohoto domu sídlí společnost aktuálně nejúspěšnějšího českého youtubera. Seriál "Steve and Maggie" má na největším internetovém serveru pro sdílení videosouborů YouTube několik kanálů a ten hlavní odebírá téměř pět milionů fanoušků. Všechny kanály sleduje v součtu již 12 milionů lidí. To je několikanásobně víc, než kolik mají nejsledovanější čeští youtubeři. Každý rok mají videa jen na YouTube přes dvě miliardy shlédnutí. "Nebojím se říct, že je to v současnosti nejznámější pohádka na světě, která je produkovaná v Česku," říká ředitel společnosti Wattsenglish Marek Kadlec. Svědčí o tom i fakt, že Wattse v ulicích Liberce denně poznává mnoho dětí, fanoušky má však po celém světě. Poznávají ho už třeba i na dovolené v Chorvatsku nebo Malajsii. "Děti často nevěří, že je Steve živý, je to pro ně charakter z pohádky. Takže když mě potkají, je to pro ně šok," směje se Watts, který původně začínal jako lektor. Steve Watts a ředitel společnosti Wattsenglish Marek Kadlec v zázemí společnosti, která sídlí v Liberci. | Foto: Michaela Endrštová Když před téměř dvaceti lety dokončil univerzitu, vydal se z rodné Velké Británie do Japonska, kde učil děti angličtinu. Zjistil, že mu učení jde, a postupem času s tím začal radit i ostatním lektorům. "Tehdy mě začalo zajímat, jak si vlastně malé děti osvojují cizí řeč. Zjistil jsem, že je to velmi podobné, jako když se učí mateřštinu, tedy prostřednictvím interakce, nápodoby. Malé děti jsou předurčeny k tomu, osvojit si řeč, která je obklopuje. Potřebují rodilého mluvčího, který na ně bude mluvit v celých větách a který jim vytvoří autentické řečové prostředí, podobně jako je tomu v bilingvních rodinách," vysvětluje Watts. Tak vznikl základ metody, kterou dnešní Liberečan později nazval Wow!English. Po dvou letech v Japonsku se rozhodl, že se vrátí do Evropy, a volba padla na Českou republiku, kde si dokončil formální vzdělání pro výuku angličtiny. V Liberci tou dobou vznikala bilingvní školka, a tak se Watts seznámil s Markem Kadlecem, pozdějším ředitelem Wattsenglish. V Liberci ho uchvátil sníh Watts se proto jel podívat do Liberce, který ho nadchl. "Bylo to v zimě, sníh mi sahal po kolena. Líbilo se mi, že přímo z kanceláře mohu jít lyžovat nebo běžkovat, což jsem tady zkusil vůbec poprvé v životě," vzpomíná Watts. Rozhodl se proto, že v Liberci zůstane. Související Učí se na míči, na vaku či se sluchátky. Každý žák je jiný, říká učitelka roku Nastoupil do školky a začal zde vyučovat pomocí metodiky, kterou vymyslel v Japonsku. Společnost Wattsenglish brzy začala vysílat do škol i další lektory, rodilé mluvčí, kteří učili žáky osvojovat si řeč přirozenou cestou, pomocí zábavných her i animovaných videí, která školy v té době dostávaly přiložené na DVD. Později společnost založila vzdělávací kanál na YouTube, kam dnes přibývá zhruba patnáct krátkých filmů za rok, jsou však třeba i na Amazonu Prime nebo Tubi TV. Obrat firmy činí okolo dvou milionů dolarů. Kromě videí společnost také vytváří výukové materiály pro školky a školy. V současnosti metodiku používá několik set škol. Materiály jsou akreditované ministerstvem školství a jejich součástí je právě i přístup k videím, která jsou ve výuce stěžejní. Jejich cílem je vytvořit dětem takové prostředí, aby si přišly, jako kdyby se narodily v Anglii. Poslouchají tedy anglické písničky, koukají na videa, neustále kolem sebe slyší angličtinu. Britský YouTuber Steve Watts v Liberci vytváří naučná videa pro miliony dětí z celého světa. | Foto: Michaela Endrštová "Dospělí se často potřebují učit teorii, aby jazyku porozuměli. Tedy potřebují rozumět tomu, co se učí. Děti se však nejdřív naučí mluvit, nasají gramatiku a ani nevědí, proč říkají to, co říkají. Až později se začnou učit teorii a pochopí význam toho, co už ovládají," vysvětluje Kadlec. Je to tedy stejné jako v bilingvních rodinách, kde jeden rodič mluví na dítě od narození jedním jazykem a druhý rodič druhým jazykem. Proto je klíčové, že Steve na děti mluví pouze anglicky. "Důležité je, že se děti od Steva učí i neverbálně. Potřebují ho vidět, aby pochopily, co jim říká," uvádí Kadlec. Videa se strakou Maggie jsou dnes také dabována do šesti světových jazyků, jejich smyslem v tomto případě není učit děti anglicky, ale zprostředkovat jim zábavnou pohádku v jejich mateřském jazyce. Jejich natáčení probíhá ve zmíněném sídle společnosti v Liberci i ve studiu v severočeském městečku Český Dub. Nejdříve se tvoří námět, pak scénář, vytváří se animované prostředí. Pak následuje natáčení a postprodukce, ve které je přidána hudba i virtuální prostředí. Nejtěžší je však pro Wattse práce před kamerou. Nejdříve totiž musí zahrát svoji roli, až pak přijde na řadu straka Maggie, kterou zároveň namlouvá. Související Ve třídě musí být legrace, punkovou hodinu ale máme jen občas, říká oceněná učitelka Jelikož je seriál v animovaném prostředí, Watts musí přesně vědět, kam si stoupnout, kde se potom bude pohybovat Maggie, kam se má dívat, když mluví, kam položit ruku a podobně, tedy zahrát to tak, jako by skutečně viděl straku, jezdil po skluzavce a podobně. Zajímavostí je, že většinu sledujících jeho videí tvoří rodilí mluvčí, tedy děti z USA nebo Velké Británie. "Přichází nám děkovné dopisy, že seriál pomáhá třeba dětem s poruchou autistického spektra nebo těm, které mají problém s osvojením řeči," popisuje Kadlec. Do budoucna chce společnost vytvořit seriál, který bude celý animovaný, tedy i včetně Steva a loutky Maggie. Nyní pro tento záměr bude hledat koproducenta a distributory. V budoucnu by se tak tento dětský seriál mohl objevit i v televizi nebo na platformách, jako je Netflix nebo Disney+.