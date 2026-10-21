Poctivec do morku kostí. Popelář odevzdal policii nalezených dvacet tisíc euro

Dvacet tisíc eur (zhruba 500 tisíc korun), osobní doklady a platební karty našel v Plzni při své službě čtyřiatřicetiletý popelář. Pouzdro předal policii, která poté zjistila, že ho zřejmě omylem vyhodily dcery zemřelého muže, které vyklízely jeho byt, informovala policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Jak uvádí policisté na svém webu v pátek odpoledne projížděli policisté speciální pořádkové služby ulicí Klatovskou v Plzni. K jejich služebnímu autu přišel muž s tím, že má u sebe větší obnos peněz, které nalezl a má je v úmyslu odevzdat.
Čtyřiatřicetiletý muž policistům řekl, že pracuje jako popelář a jezdí s popelářským vozem. Měl službu a v jedné z popelnic si všiml tašky, ve které našel plastový obal. V něm uviděl osobní doklady, platební karty a množství bankovek v nominální hodnotě 100 a 50 euro, celkově se jednalo o částku 20 tisíc euro. Policisté ho poté kvůli dalším úkonům převezli na obvodní oddělení.
Podle nalezených dokladů zjistili, že peníze patřily sedmapadesátiletému muži, který před několika týdny zemřel. Jeho dcery při vyklízení bytu a pozůstalosti zřejmě přehlédly pouzdro s hotovostí a vyhodily jej do popelnice. Peníze by zřejmě měly dostat zpět v dědickém řízení, uvedla mluvčí.
Ocenila poctivost nálezce. „Správně se rozhodl, že peníze odevzdá na policii. Za to si zaslouží respekt a poděkování. V případě, že by si hotovost ponechal, by byl podezřelý ze spáchání trestného činu zatajení nálezu,“ doplnila.
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