Zahlcení očkovacího systému bylo jisté, říká stát. Zabránit tomu nešlo, míní experti

Systém pro objednávání na očkování proti covid-19 čelil krátce po otevření registrací velkému zájmu lidí, kvůli čemuž došlo k jeho přetížení. Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) připouští, že něco podobného očekávala. Oslovení IT experti vysvětlují, že investovat do toho, aby systém úvodní nápor zvládl, by ale bylo zbytečné.

"Byli jsme si stoprocentně jistí tím, že se systém zahltí. Byla i varianta, že to úplně spadne. Kdyby to spadlo, tak bychom to zase zvedli," popisuje mluvčí NAKIT Lukáš Trnka.

Očekávaný problém způsobil obrovský zájem, kteří lidé měli hned v osm hodin ráno, kdy se rezervace pro seniory starší 80 let otevřela. To se ovšem dalo čekat. Jen během prvních dvou minut po spuštění se do systému přihlásilo 75 tisíc lidí. Kvůli přetíženému systému trvalo i několik desítek minut, než se zájemce dostal k poslednímu kroku, tedy výběru termínu.

Zatímco část, ve které je potřeba vyplnit třeba kontaktní a osobní údaje, zajišťuje ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím armády či Národní agentury pro komunikační a informační technologie, objednávání na konkrétní termín do očkovacího centra běží na systému ostravské soukromé firmy Reservatic. Právě ten během pátečního rána nezvládl zájem lidí a byl několik minut nedostupný. Ke konkrétnímu termínu se většině zájemců nešlo přihlásit vůbec, kolem desáté pak stránka oznámila, že jsou již všechny plné a zájemci to mají zkusit znovu za několik dní.

Deník Aktuálně.cz se pokoušel spojit se spoluvlastníkem společnosti Reservatic Jiřím Kubicou, ten však na otázky odmítl odpovědět. "Já opravdu teď nemám čas, obraťte se na NAKIT," řekl Kubica.

Mluvčí NAKIT Trnka potvrdil, že systém firmy Reservatic byl kvůli obrovskému náporu lidí několik minut nedostupný. Podle něj nejde o nic neobvyklého, podobně vypadávají servery velkých soukromých společností například v době, kdy si mnoho lidí najednou objednává lístky na sportovní utkání či koncerty.

Podobným způsobem velké množství zájemců o vakcínu, kteří se chtěli registrovat v jeden okamžik, překročilo celkovou možnou kapacitu systému, který vytvořila firma Reservatic. "Zátěž byla obrovská. Když se vám během pár minut na server nažene 75 tisíc lidí, tak to prostě spadne," popisuje Michal Bláha z Hlídače státu.

To, že spuštění systémů často doprovází komplikace, potvrzuje i IT odborník ze společnosti ShipMonk Martin Damovský, který má na starosti chod systémů a infrastruktury. "Děje se to i u velkých systémů, které běží roky. Například tento týden WhatsApp oznámil, že začne sdílet data uživatelů s Facebookem. V tu chvíli všichni přešli na aplikaci Signal, která měla první den obrovské problémy s odesíláním autorizačních SMS. Přičemž se jedná o celosvětovou aplikaci, která funguje roky," říká Damovský.

Aby k situaci nedošlo, je možné navýšit kapacitu serveru. Mluvčí NAKIT Trnka však tvrdí, že by se to nevyplatilo. "Takhle obrovský nápor se dá předpokládat jenom v jednu chvíli, pak se to rozvolní. Stavět brutální infrastrukturu na tenhle jeden moment, aby to pak po zbytek života serverů běželo na 0,3 procenta kapacity, to se taky nedělá," vysvětluje.

Navýšit kapacitu uživatelů, aby se situace neopakovala, se ani podle Bláhy nevyplatí. "Když víte, že stonásobná zátěž bude trvat první dvě hodiny, je někdy lepší to holt vzdát. Protože kdybyste se na zátěž měli připravit, znamenalo by to, že do toho musíte investovat třeba deset milionů korun, a to se kvůli dvěma hodinám nevyplatí," říká Bláha.

Půlhodinové čekání na SMS zprávu

Problém byl také se zasíláním zpráv. Trvalo i půl hodiny, než dorazila SMS s kódem, který umožnil pokračování v registraci. Tento problém se záhy vysvětlil: operátoři uvedli, že se o požadavku na zasílání SMS zpráv s kódem dozvěděli až po spuštění systému, dopředu je o tom nikdo neinformoval.

"Možná by příště pomohlo, kdyby operátorům stát o nápadu požadovat SMS ověření řekl dříve než hodinu po spuštění systému," uvedl na Twitteru výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Půl hodiny po spuštění systému tak ve frontě na odeslání u mobilních operátorů čekalo 40 tisíc SMS zpráv s pin kódem, za vteřinu jich odeslali 20. Po zjištění problémů podle Grunda operátoři navýšili jejich počet na 50 SMS za vteřinu.

Zatímco komplikace se zpožděním SMS zpráv se podařilo vyřešit, problém s přetíženými servery se bude pravděpodobně opakovat i poté, co bude rezervace spuštěna pro celou populaci. Původně to mělo být 1. února, jak ale upozornila redakce Aktuálně.cz, pravděpodobně se i v tento termín bude moct registrovat omezené množství lidí, kteří spadají do prioritních skupin. I tak se ale dá hned po spuštění očekávat zájem desítek tisíc lidí.

Odborníci navrhují rozmělnit počet uživatelů

Aby se přetížení serverů neopakovalo, navrhuje Bláha spíše rozmělnit počet uživatelů, než navyšovat kapacitu systému. "Nepomohla tomu ani komunikace vlády, která říkala, že čím dřív se zaregistrujete, tím dřív máte šanci jít na očkování. Tím ale vlastně říká: snažte se zaregistrovat co nejdřív. Do prvních pár úvodních minut se tak nahrnulo maximum lidí a tím vznikla obrovská zátěž," upozorňuje Bláha.

Mnohem lepší by podle něj bylo, kdyby vláda dala lidem vědět, že není důležité, jestli se zaregistrují první nebo druhý den, protože očkování se na ně vždy dostane a je ho dost.

IT odborník Martin Damovský navrhuje, že by šlo uživatele rozmělnit po ročnících narození, přičemž kontrola roku narození by byla prvním krokem registrace ještě před odesláním SMS. V takovém případě by se ročník 1940 registroval v osm ráno. V deset hodin dopoledne by bylo umožněno registraci ročníku 1945 a tak by to postupovalo dále.

Nedostatky při spuštění registrací nyní kritizuje opozice. Například náměstek primátorky města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL) na Twitteru uvedl, že svolává jednání, na kterém bude připraven funkční registrační systém. "V České republice máme celkem 400 tisíc seniorů ve věku 80+, systém není připraven ani na registraci desetiny z nich," uvedl Hladík.