Zbavit bývalé agenty mlčenlivosti lze i dodatečně, rozhodl soud ve sporu o evidenci Babiše u StB

před 30 minutami

Slovenský nejvyšší soud odmítl zrušit rozhodnutí nižších soudů, že Andrej Babiš je v archivních svazcích StB veden jako její agent neoprávněně. Soud poznamenal, že výslech bývalých příslušníků československé tajné policie StB, aniž byli předtím zbaveni mlčenlivosti, je sice podstatným porušením zákona, lze ho ale dodatečně napravit. Podle nejvyššího soudu nic nebrání zmiňované pochybení kdykoliv během procesu napravit.

Bratislava - Výslech bývalých příslušníků československé tajné policie StB, aniž byli předtím zbaveni mlčenlivosti, je sice podstatným porušením zákona, lze ho ale dodatečně napravit. Slovenský nejvyšší soud to napsal v odůvodnění svého verdiktu, kterým v lednu odmítl zrušit rozhodnutí nižších soudů, že nynější český ministr financí Andrej Babiš je v archivních svazcích StB veden jako její agent neoprávněně. Právě nejvyšší soud dodatečně napravil pochybení okresní i krajské instance.

Nejvyšší slovenský soud na konci ledna zamítl mimořádný opravný prostředek slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN), který chtěl tímto způsobem zvrátit spor s Babišem, v jehož prospěch rozhodl okresní i krajský soud. Ústav kromě jiného tvrdil, že rozhodnutí jsou nezákonná, protože bývalí příslušníci StB, kteří svědčili pro Babiše, nebyli před výpovědí zbaveni mlčenlivosti. Pochybnosti nad postupem nejvyššího soudu, ještě před publikací odůvodnění verdiktu, vyjádřili i někteří právníci.

Podle nejvyššího soudu nic nebrání zmiňované pochybení kdykoliv během procesu napravit. Dodal, že zrušení pravomocného rozhodnutí jen z důvodu zajištění dodatečného zbavení mlčenlivosti svědků představovalo přehnaný formalismus a proces by byl poznamenán jeho nehospodárností.

Soud při posuzování dovolání ÚPN sám požádal slovenského ministra vnitra o dodatečné zbavení mlčenlivosti tří příslušníků StB, kteří vypovídali v sporu Babiše s ÚPN. Žádosti ministr vyhověl.

"V posuzovaném případu opomenutí soudu zprostit svědky povinnosti mlčenlivosti (…) představuje primárně zásah do práva účastníka na spravedlivý proces, jiná práva účastníků řízení nebyla nezákonným postupem zasažena. Nelze ani předpokládat, že pokud by i svědkové byli v řízení před soudy nižších instancí zproštěni povinnosti mlčenlivosti, uvedli by něco jiného, než to, co dobrovolně uvedli v dosavadním řízení," napsal nejvyšší soud.

ÚPN v reakci na verdikt nejvyššího soudu v únoru uvedl, že další kroky zváží poté, co obdrží jeho písemného vyhotovení. Mluvčí ústavu Peter Juščák řekl, že rozhodnutí ústav zatím nedostal.

Vůči rozhodnutí nejvyššího soudu není přípustný již žádný opravný prostředek. Prozkoumat by ho mohl pouze ústavní soud z hlediska případného porušení práv.

autor: ČTK