Poche odchod Zimoly vítá: Nechť ještě přibalí Haška a prosazují se mimo ČSSD

Velmi otevřeně komentoval europoslanec za ČSSD a poradce ministra zahraničí Miroslav Poche rezignaci Jiřího Zimola na funkci prvního místopředsedy strany. Podle něj se to "velmi pozitivně" odrazí na mediálním obrazu sociální demokracie. Její šéf Jan Hamáček řekl, že doufá, že budou dál se Zimolou společně usilovat o jednotu ve straně.

"No velmi pozitivně. Nechť ještě přibalí Haška a prosazují se mimo ČSSD. V americkém Walmartu se tomu říká buy one, get one free," odpověděl Poche na dotaz Aktuálně.cz, jak se odchod Zimoly projeví ve vnímání strany u voličů.

Na Zimolova slova o krajských šíbrech, kteří jsou na vedení ČSSD přisátí jako pijavice, pak reagoval: "To říká člověk, co byl policií vyšetřován za šmelinu na Lipně? V jihočeských nemocnicích? Já nejsem žádný šíbr ani zákulisní hráč, jsem poslanec. A půl roku už musíte vidět, že jsem dost výrazně před kulisami," dodal Poche.

Zcela jiný slovník použil při hodnocení Zimolova rozhodnutí Michal Hašek. "Zachoval se jako chlap. Hraje fér vůči ČSSD. Nejde mu o funkce, ale o záchranu nejstarší demokratické strany v zemi. Věřím, že se celá členská základna bude mít šanci seznámit s důvody jeho rezignace i dalšími kroky," uvedl Hašek pro Aktuálně.cz.

Jiří Zimola oznámil rezignaci ve středu odpoledne. "Jakákoliv razantní změna v ČSSD je při současném rozdělení sil ve vedení strany nemožná mise," vysvětlil svůj krok s tím, že ze strany však neodchází.

"Rozhodnutí Jirky Zimoly mě překvapilo, ale nezbývá mi, než jej respektovat. Děkuji mu za půl roku společné práce ve vedení ČSSD. Věřím, že i jako řadový člen bude dál usilovat o jednotnou sociální demokracii, která znovu dokáže oslovit a získat ztracené voliče‬," komentoval rezignaci šéf strany Hamáček.

Roman Onderka to považuje za osobní záležitost. "Nejužší vedení sociální demokracie bude svoji odpovědnost za směřování a fungování strany v posledních měsících vyvozovat v březnu na sjezdu. Jiří Zimola se rozhodl, že tak učiní už dnes. S ohledem na to, že nemám ve zvyku utíkat od rozdělané práce, mne jeho rozhodnutí překvapilo," reagoval Onderka.

O útěku hovoří i předseda krajské organizace ČSSD v Plzeňském kraji a někdejší úřadující předseda strany Milan Chovanec, který patří ke kritikům vstupu ČSSD do vlády. "Vzhledem k tomu, že se bude konat sjezd, na kterém mohl pan Zimola své vize obhájit, jeho kroku nerozumím. Připadá mi to jako útěk. Útěk před zodpovědností," řekl ČTK Chovanec.

"V poslední době jsme neustále slyšeli, jak je v jednom týmu a parťák Honzy Hamáčka, takže je to pro mě velké překvapení a mrzí mě to," uvedl starosta a poslanec Jan Birke. "Já myslím, že když je straně nejhůř, nebo obecně lidem nejhůř, tak se neopouštějí. Každý ale asi máme jiný pohled na svět, nejenom společensky, ale i politicky."

Za překvapivou považuje Zimolovu rezignaci i bývalý starosta Písku a nyní poslanec za ČSSD Ondřej Veselý. "Musím říct, že mě to překvapilo, protože vím, že o tu pozici ve vedení na jaře hodně stál. Nějaké důvody zmiňoval, ale ještě jsem s ním nemluvil, takže nevím, jestli jsou to skutečně ty důvody, nebo je tam ještě něco jiného."

Jiří Zimola (47) Narodil se 28. března 1971 v Třebíči. Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s aprobací český jazyk - dějepis. Začínal jako učitel na základní škole v Nové Bystřici na Jindřichohradecku, kde v letech 1998 až 2008 působil také jako starosta. Do zastupitelstva byl zvolen jako nestraník na kandidátce ČSSD, do strany vstoupil v roce 2000. Do roku 2017 působil jako hejtman Jihočeského kraje. Funkci opustil v důsledku aféry kolem stavby rekreačního domu v Lipně nad Vltavou, který mu podle opozice nechal postavit ředitel krajské organizace Jihočeské nemocnice. Policie později případ odložila s tím, že nešlo o trestný čin. Poslancem je od podzimu 2013, krátce poté ale ze sněmovny odešel. Ve stínové vládě ČSSD nejprve měl na starosti místní rozvoj, později životní prostředí. Ve funkci statutárního místopředsedy ČSSD byl teprve od února 2018. Na sjezdu se tehdy jako kandidát na předsedu strany blýskl scénkou s růžovými brýlemi, kterou chtěl poukázat na žalostný stav sociální demokracie. Zimola má tři děti, je rozvedený.