Počet zadlužených lidí v Česku mírně ubývá, ukazují nová data

Lidí v exekuci v Česku dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí jich bylo 589 700. Meziročně jich tak bylo zhruba o 17 300 méně, tedy o necelá tři procenta. Počet exekučních řízení se za poslední rok snížil o 159 800 na téměř tři miliony. Je to pokles o pět procent. Oddlužovalo se 89 200 osob.
Vyplývá to z aktuálních údajů mapy zadlužení, kterou vytvořily Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP) a agentura PAQ Research. Experti doporučují zohlednit oddlužování při výpočtu superdávky. Opoziční poslanci s tímto návrhem teď ve Sněmovně neuspěli.
V exekuci bylo na konci června 6,4 procenta obyvatel Česka nad 15 let. Před rokem to bylo 6,6 procenta lidí a před třemi lety 7,3 procenta. Nejvyšší byl podle údajů podíl v roce 2017, kdy exekuční řízení měla téměř desetina obyvatel republiky.
V prvním pololetí mělo 589 709 dlužníků přes 2,98 milionu řízení. Na zadluženého tak připadalo v průměru zhruba pět exekucí. Tři čtvrtiny osob měly víc než dvě řízení. Průměrná vymáhaná částka na osobu činila 918 866 korun.
Nejvyšší byla v Praze, a to téměř 1,84 milionu korun. Nejméně se vymáhalo v Ústeckém kraji, a to v průměru 576 308 korun. Byl tam ale nejvyšší podíl lidí s exekucemi. Řízení mělo přes 12 procent tamních obyvatel. Před třemi lety to bylo ale skoro 14 procent.
Na konci prvního pololetí činila celková vymáhaná částka 542 miliard korun. Meziročně se snížila o 11 miliard korun. Před třemi lety na konci června byla vyšší o 71 miliard korun, když dosahovala 613 miliard korun.
Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta a také zastavování bagatelních exekucí kvůli malým částkám. Běžné oddlužení se pak předloni také zkrátilo z pěti let na tři roky.
V prvním pololetí se letos oddlužovalo 89 233 osob. Z nich zhruba tři pětiny byli muži. Celkem 14 procent oddlužovaných tvořili manželé. Před rokem se oddlužovalo 92 043 lidí. Manželé představovali 16 procent oddlužovaných.
Experti dlouhodobě mluví o epidemii exekucí a vyzývají k řešení. Poukazují na to, že předlužení představuje zásadní překážku v zaměstnávání.
Lidé kvůli srážkám ze mzdy na nezabavitelné minimum raději pracují načerno, ekonomika tak ztrácí. Omezuje to rozvoj regionů s nejvyšším množstvím zadlužených. Rozdíly mezi nimi a ostatními částmi republiky se prohlubují. Vliv to má i na výsledky voleb a příklon k extremismu, podotýkají odborníci.
Zpřístupnění oddlužení jako jedno z opatření na podporu ekonomického růstu navrhovala v minulém volebním období tehdejší Národní ekonomická rada vlády (NERV).
Odborníci na sociální začleňování a zástupci organizací na pomoc lidem v nouzi doporučují oddlužení zohlednit při vyplácení superdávky. Podle nich by to dlužníky motivovalo k řešení exekucí. Opoziční poslanci změnu navrhovali teď při úpravě pravidel superdávky ve Sněmovně, koalice to ale nepodpořila.
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