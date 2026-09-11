Počet obyvatel Česka klesá. Narozených dětí bylo nejméně za poslední roky

Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12.200, ke konci června jich tak v zemi žilo 10,904 milionu. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo. Předběžná data v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
V meziročním srovnání ubylo narozených i zemřelých. V porovnání s loňským pololetím lidé častěji vstupovali do manželství.
Takzvaným přirozeným úbytkem, což je rozdíl mezi množstvím zemřelých a narozených, republika přišla v pololetí o téměř 21.100 obyvatel. Naopak stěhováním získala víc než 8900 lidí.
Podle statistiků se za prvních šest měsíců roku narodilo 36.500 dětí, meziročně o pět procent méně. "Porodnost se aktuálně snižuje pátým rokem v řadě, letošní úbytek dětí je však mírnější než v předchozích letech, kdy dosahoval osm až deset procent," uvedl ČSÚ. Počet zemřelých proti loňskému prvnímu pololetí klesl o procento na 57.600. Nejvíce úmrtí bylo mezi lidmi narozenými v letech 1941 až 1948.
Migrace podle statistiků celkový pokles české populace ale zmírnila, když v daném období přišlo do ČR více lidí, než kolik jich odešlo. "Přistěhovalých z ciziny bylo evidováno 53.900 a vystěhovalých 45.000. Oproti prvnímu pololetí roku 2025 bylo saldo zahraničního stěhování letos šestkrát větší," konstatoval ČSÚ. Mezi přistěhovanými i odstěhovanými převažovali Ukrajinci.
Sňatek podle předběžných údajů uzavřelo 18.500 párů, tedy o 500 více než o rok dříve. "Jen v průběhu června bylo zaznamenáno 9500 sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední čtyři roky," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Podle ní snoubence lákala zejména sobota 6. 6. 2026.
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