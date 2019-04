Jasno a až 22 stupňů. Velikonoce budou letos ve znamení ideálního jarního počasí

před 11 minutami

Velikonoce budou letos probíhat za ideálního jarního počasí. Po celý víkend by měla obloha vydržet jasná až polojasná a teploty od 18 do 22 stupňů Celsia, noční od 5 do 1 stupně. Na některých místech však mohou klesat až k nule, takže meteorologové varují před přízemními mrazíky. Po Velikonocích přibude oblačnosti, ale teploty, jak denní, tak noční porostou nahoru.

Na Zelený čtvrtek bude obloha jasná až polojasná, přechodně může být na východě republiky až oblačno. Denní teploty se vyšplhají na 16 až 20 stupňů Celsia. V noci ale teploty klesnou na 5 až 1 stupeň Celsia. Na některých místech v Čechách může mrznout. Velký pátek přinese opět jasnou oblohu s denními teplotami od 18 do 22 stupňů Celsia. Noční teploty se stejně jako ve čtvrtek budou pohybovat od 5 do 1 stupně Celsia. Meteorologové varují před ojedinělými přízemními mrazíky. Na Bílou sobotu by mělo být jasno nebo skoro jasno. Na severovýchodě našeho území bude večer oblačno. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 18 až 22 stupňů Celsia a nejnižší noční 5 až 1 stupeň Celsia a opět je třeba počítat s ojedinělými přízemními mrazíky. I v neděli na Boží hod Velikonoční zůstane obloha jasná až polojasná. Přes den naměříme 18 až 22 stupňů Celsia, v noci od 5 do 1 stupně. Na Velikonoční pondělí zůstane počasí nadále bez změny. Obloha zůstane jasná až polojasná. Během dne teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia jako v předchozích dnech velikonočního víkendu. Noční teploty se budou pohybovat od 5 do 1 stupně Celsia. V dalších dnech zůstane ráz počasí podobný. Meteorologové očekávají, že bude skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se můžou vyskytnout přeháňky. Teploty by mohly vystoupat až k 23 stupňům Celsia přes den a k 9 stupňům Celsia v noci.