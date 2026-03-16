Počasí plné zvratů. Mrazy vystřídá prudké oteplení, idyla však nepotrvá dlouho

Máme před sebou týden plný proměnlivého počasí. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nás čeká typicky proměnlivá březnová obloha. Zatímco začátek týdne připomene spíše dozvuky zimy, v jeho polovině přijde výrazné oteplení. V pátek se s příchodem jarní rovnodennosti obloha opět zatáhne.
Pondělí a úterý se ponesou ve znamení velké oblačnosti a místních přeháněk. Meteorologové varují, že ve vyšších polohách budou srážky sněhové. S novou sněhovou pokrývkou by měli počítat zejména obyvatelé Jeseníků a Beskyd. V Čechách navíc situaci zkomplikuje vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů v hodině.
Teploty se budou v úvodu týdne držet mezi 6 až 11 °C, přičemž tepleji bude tradičně na jihu Moravy, kde rtuť teploměru vyšplhá ke 13 °C. V noci však musíme počítat s mrazem, teploty mohou klesnout až k −3 °C.
V polovině týdne nastane v charakteru počasí zásadní zlom. Obloha se vyjasní a díky slunečním paprskům začnou teploty prudce stoupat. Ve středu se denní maxima zastaví na 14 °C a ve čtvrtek bude ještě tepleji, a to až 15 °C.
Zatímco dny budou příjemně jarní, noci a rána zůstanou chladná s častým výskytem mlh a přízemních mrazíků. Pozornost by měli zbystřit také obyvatelé Moravy a Slezska, kam se v těchto dnech přesune větrnější počasí.
V pátek, kdy oficiálně začíná astronomické jaro, se však idylka dočasně přeruší. S jarní rovnodenností dorazí další vlna oblačnosti, deště a v Čechách se ve vyšších polohách opět objeví sníh. Víkend by však mohl být opět slunečnější a přeháňky jen ojedinělé.
ŽIVĚ Česko je připravené stát v čele mise k obnově ropovodu Družba, oznámil Havlíček
Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl dnes v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček. Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.
Feri u soudu odmítl obžalobu ze znásilnění, jednání soud odročil na duben
Bývalý poslanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 odmítl obžalobu, která ho viní ze znásilnění sedmnáctileté dívky na podzim roku 2015. Podle státní zástupkyně měl Feri se ženou souhlasný sexuální styk. Při něm si ale bez jejího souhlasu sundal kondom, s čímž dívka nesouhlasila.
ŽIVĚ Kreml se odmítl vyjádřit ke zprávě, že Chameneí se údajně léčí v Moskvě
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí odmítl komentovat zprávu kuvajtského serveru Al-Džarida, podle kterého se zraněný íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chameneí nyní léčí v Moskvě.
Český dokument získal Oscara. Učitel popisuje, jak v Rusku dětem vymývají mozky
Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší celovečerní dokument získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Při této příležitosti připomínáme rozhovor Terezy Engelové se spolurežisérem a hlavním hrdinou Pavlem Talankinem z loňského dubna. Snímek sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině.