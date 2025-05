Počasí na slabší kabát, někde může dokonce sněžit. Oteplení v nedohlednu

Česko má před sebou chladnější období. Odpolední teploty jen výjimečně překročí 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat i pod nulu, od úterý do pátku varují meteorologové před četnými přízemními mrazíky. Objeví se déšť a přeháňky, srážek však nebude mnoho, vyplývá z předpovědi a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu na síti X.

Ochlazení pocítíme až do konce týdne i na ranních minimech. Mohou se vyskytnout také přízemní mrazíky. | Foto: Simona Kosáčková

Zatímco v neděli se ještě - zejména na jižní Moravě - dostaly teploty přes 19 stupňů. Dnes meteorologové očekávají nejvyšší teploty mezi 11 až 15 stupni. Ve středu bude nepatrně tepleji, a to mezi 12 až 17 stupni. V dalších dnech pak ale ČHMÚ předpovídá nejvyšší denní teploty zase maximálně do 15 stupňů.

"Po ránu to bude většinou na slabší kabát," uvedli meteorologové. "Modely nicméně předpokládají, že například na Moravě by mělo být díky větší oblačnosti tepleji," uvedl ČHMÚ. V noci budou teploty do pátku klesat k nule, a v sobotu se dokonce dostanou až na minus dva stupně a v neděli na minus jeden.

V pátek a během víkendu se totiž může do Česka dostat chladnější vzduch od severu. Na hřebenech nejvyšších hor by se pak mohly objevit i sněhové přeháňky. "To ale zatím není zcela jisté a situace se bude ještě upřesňovat," uvedli meteorologové.

Teplotně podprůměrné období potrvá podle nich zřejmě déle než do konce tohoto týdne. "Výraznější oteplení a návrat k teplotám výrazně nad 20 stupňů Celsia prozatím není ve výhledu ani na začátku týdne od 12. května," doplnil Český hydrometeorologický ústav.

Podle dlouhodobého výhledu počasí na webu ČHMÚ budou teploty tento i příští týden spíše pod dlouhodobým průměrem pro dané období a až v dalších dvou týdnech, ve druhé polovině května, se asi vrátí zpět k normálu. Objem srážek bude zřejmě odpovídat dlouhodobému průměru.